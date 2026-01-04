Cine este Delcy Rodriguez, care a ajuns liderul Venezuelei după capturarea lui Maduro

Delcy Rodriguez a ajuns liderul Venezuelei după capturarea lui Maduro. FOTO: Hepta

După capturarea președintelui Nicolás Maduro în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela, conducerea țării sud-americane a ajuns în mâinile vicepreședintei Delcy Rodriguez, potrivit Constituției Venezuelei, care reglementează ce se întâmplă în lipsa președintelui. Potrivit articolelor 233 și 234, indiferent dacă absența este temporară sau definitivă, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale, explică CNN.

Rodriguez, care este și ministru al finanțelor și al petrolului, a preluat deja atribuțiile. La câteva ore după capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, ea a prezidat o ședință a Consiliului Național de Apărare, înconjurată de alți miniștri și oficiali de rang înalt, și a cerut „eliberarea imediată” a cuplului, condamnând totodată operațiunea militară a SUA.

În fața drapelului venezuelean, Rodriguez a spus că operațiunea desfășurată dimineața devreme este o încălcare evidentă a dreptului internațional și a suveranității Venezuelei. Ea a adăugat că acțiunea trebuie respinsă de venezueleni și condamnată de guvernele din America Latină.

„Facem apel la popoarele marii patrii să rămână unite, pentru că ceea ce s-a făcut Venezuelei i se poate face oricui. Acea folosire brutală a forței, pentru a îndoi voința poporului, poate fi aplicată împotriva oricărei țări”, le-a spus ea membrilor consiliului, într-un discurs transmis de postul public VTV.

Un oficial care se bucură de „încrederea deplină” a lui Maduro

Rodriguez, în vârstă de 56 de ani, este din Caracas și a studiat dreptul la Universitatea Centrală a Venezuelei.

De peste două decenii, ea este una dintre figurile principale ale mișcării politice fondate de președintele Hugo Chávez și condusă de Maduro după moartea lui Chávez, în 2013.

Alături de fratele ei, Jorge Rodriguez, actualul președinte al Adunării Naționale, ea a ocupat diverse poziții de putere încă din era Chávez. A fost ministru al comunicării și informației între 2013 și 2014, iar apoi ministru de externe între 2014 și 2017. În acel context, a apărat guvernul Maduro în fața criticilor internaționale, inclusiv acuzații de regres democratic și abuzuri privind drepturile omului.

Ca ministru de externe, Rodriguez a reprezentat Venezuela în forumuri precum Națiunile Unite, unde a acuzat alte guverne că încearcă să-i submineze țara.

În 2017, Rodriguez a devenit președinta Adunării Naționale Constituante, care a extins puterile guvernului după ce opoziția a câștigat alegerile legislative din 2015.

În 2018, Maduro a numit-o vicepreședinte pentru al doilea său mandat. Ea și-a păstrat funcția și în timpul celui de-al treilea mandat prezidențial al lui Maduro, început la 10 ianuarie 2025, după alegerile controversate din 28 iulie 2024. Până la capturarea președintelui, ea a fost principalul responsabil economic al Venezuelei și ministru al petrolului.

Opoziția venezueleană susține că alegerile din 2024 au fost fraudate și că Maduro nu este un președinte ales legitim. Ei insistă că adevăratul câștigător a fost fostul ambasador Edmundo González Urrutia, o poziție susținută și de unele guverne din regiune.

José Manuel Romano, avocat constituționalist și analist politic, a declarat pentru CNN că funcțiile ocupate de Rodriguez arată că este o figură „foarte importantă” în guvern și o persoană care se bucură de „încrederea deplină” a președintelui. „Vicepreședintele executiv al republicii este foarte eficient, o femeie cu abilități puternice de leadership în gestionarea echipelor”, a spus Romano. „Este foarte orientată spre rezultate și are o influență semnificativă asupra întregului aparat guvernamental, inclusiv asupra Ministerului Apărării. Asta e foarte important de notat în circumstanțele actuale”, a adăugat el.

Drumul către o înțelegere cu SUA?

La câteva ore după capturarea lui Maduro, și înainte ca Rodriguez să se adreseze Consiliului Național de Apărare, președintele SUA, Donald Trump, a spus la o conferință de presă că secretarul de stat Marco Rubio a vorbit cu vicepreședinta. Potrivit lui Trump, ea părea dispusă să lucreze cu Washingtonul într-o nouă etapă pentru Venezuela.

„A avut o conversație cu Marco. A spus: «Vom face orice aveți nevoie». Cred că a fost destul de politicoasă. O să facem lucrurile cum trebuie”, a declarat Trump.

Comentariile lui Trump i-au surprins însă pe unii analiști, care cred că Rodriguez este puțin probabil să facă concesii Statelor Unite.

„Nu este o alternativă moderată la Maduro. A fost una dintre cele mai puternice și dure figuri din întregul sistem”, a declarat pentru CNN Imdat Oner, analist de politici la Jack D. Gordon Institute și fost diplomat turc, stabilit în Venezuela. „Ascensiunea ei pare rezultatul unui fel de înțelegere între Statele Unite și actori-cheie care pregătesc un scenariu post-Maduro. În acest context, ea ar acționa, practic, ca un interimar până când un lider ales democratic preia funcția”, a adăugat analistul.

În primele ei mesaje după capturarea lui Maduro, Rodriguez nu a dat semne că ar ceda și, fără să facă vreo referire la declarațiile lui Trump, a închis ușa unei posibile cooperări cu Statele Unite.

Sâmbătă dimineața, într-un interviu telefonic la VTV, Rodriguez a spus că nu se știe unde sunt Maduro și Flores și a cerut dovezi că sunt în viață. După-amiază, la ședința Consiliului Național de Apărare, a condamnat operațiunea SUA și, în ciuda situației, a insistat că Maduro rămâne la conducerea Venezuelei. „În această țară există un singur președinte, iar numele lui este Nicolás Maduro Moros”, a spus Rodriguez, devenită acum, prin forța împrejurărilor, cea mai vizibilă figură a guvernului.