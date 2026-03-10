Renault lansează, marţi, noul crossover Dacia Striker. Cum arată maşina, ce planuri au francezii şi care sunt competitorii

Renault lansează, marţi, noul crossover Dacia Striker”. Foto: Hepta

Marţi, Renault prezintă Dacia Striker, care va concura cu Skoda Octavia, şi modelul Bridger, un mic SUV pentru piaţa din India, notează Agerpres.

Grupul auto francez intenţionează să vândă peste hotare jumătate din maşinile marca Renault până în 2030 şi să majoreze volumele cu peste o cincime, a anunţat marţi compania la prezentarea strategiei pe cinci ani, menită să menţină competitivitatea pe o piaţă globală dificilă.

Ce planuri are Renault cu Dacia Striker

Noua mașină face parte din răspunsul Grupului Renault la “profundele răsturnări din industria auto”; un răspuns care va face ca fiecare dintre cele trei mărci ale sale să creeze mașini “câștigătoare”.

"Striker e numele noului crossover Dacia care redefinește regulile", anunță Dacia. Potrivit producătorului, acesta "este un nume puternic, ușor recognoscibil prin terminația „ER”, semnătură consacrată a gamei".

Numele "este inspirat din anii ’80, sugerează forță, precizie și impact – asemenea unei lovituri decisive care schimbă dinamica sau redefinește regulile jocului". De asemenea, Dacia păstrează terminația „ER”, asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, care îl integrează firesc în familia Dacia. "Este un nume ușor de pronunțat, cu o fonetică puternică și memorabilă".

Renault concurează pe piaţa low-cost

Renault se confruntă cu concurenţa producătorilor chinezi low-cost, inclusiv BYD şi Chery, şi a rivalilor tradiţionali cum ar fi Stellantis, pe pieţele sale europene cheie, ceea ce sporeşte presiunea asupra preţurilor şi erodează marjele de profit.

Renault a informat că se baza în mare măsură pe tehnologia sa internă pentru a dezvolta produse competitive în Europa. Şi se va baza pe parteneri cum ar fi grupul chinez Geely pentru a-şi majora semnificativ vânzările în America de Sud şi Coreea de Sud.

36 de noi modele până în 2031

În următorii cinci ani, Renault intenţionează să lanseze 36 de noi modele, inclusiv 14 în afara Europei, comparativ cu doar opt în precedenţii cinci ani. Compania vrea să vândă peste două milioane maşini marca Renault pe an până în 2030, o creştere de 23% faţă de 1,63 milioane unităţi vândute în 2025. Jumătate din acestea ar urma să fie vândute în afara Europei, faţă de 38% anul trecut.

"Vom arăta că suntem aici pe termen lung şi vom deveni reperul pentru industria auto europeană pe scena mondială", a afirmat directorul general Francois Provost.

Renault este într-o situaţie mai bună decât era în urmă cu cinci ani, când pierderile masive au forţat compania să se retragă de pe unele pieţe externe şi să concedieze mii de angajaţi. Dar acum competiţia a accelerat, iar retragerea recentă a sprijinului pentru vehiculele electrice (EV) în Statele Unite a provocat unor producători auto deprecieri masive de active.

Renault, care nu este activ în SUA, a anunţat că va continua să dezvolte EV, iar până în 2030 intenţionează să lanseze 16 vehicule complet electrice, sau 44% din modelele planificate. De asemenea, va folosi societatea mixtă Horse Powertrain cu Geely pentru a dezvolta un motor mai mic pentru hibride. Renault se bazează pe hibride pentru a gestiona cererea mai redusă de EV în Europa.