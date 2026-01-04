Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”

Un aparat fotoradar amplasat pe Bulevardul Aleja Jerozolimskie din Varșovia a fost vandalizat pentru a treia oară. Dispozitivul, instalat în noiembrie 2024 pentru a monitoriza respectarea limitelor de viteză, emitea aproximativ 8.000 de amenzi pe lună. Din acest motiv, mai mulți oameni au încercat să-l distrugă.

Radarul a fost a fost montat pentru prima dată în noiembrie 2024. În doar o lună, a înregistrat aproximativ 8.000 de șoferi care depășeau limita de viteză de 50 km/h.

Enervați, mai mulți oameni au încercat să distrugă aparatul.

În februarie 2025, radarul a fost vandalizat pentru prima dată, pagubele fiind evaluate la 30.000 de zloți, adică aproximativ 7.000 de euro. După ce a fost reparat și reinstalat, în aprilie a fost din nou distrus, de această dată cu un topor, relatează publicația Onet.

Camerele de supraveghere din zonă au înregistrat momentul, însă autorii nu au fost identificați.

În data de 23 decembrie 2025, aparatul a fost reinstalat. De această dată, autoritățile au integrat și un sistem de supraveghere video ce funcționa non-stop.

Însă, chiar și în aceste condiții, oamenii nu s-au potolit. În data de 3 ianuarie, mai multe persoane l-au vandalizat. De această dată, a fost stropit cu vopsea.

„La dispozitiv există o cameră de supraveghere, vom verifica ce a înregistrat aceasta. Dacă vom găsi dovezi ale actului de vandalism, le vom preda poliției pentru a identifica autorul”, a transmis șeful Centrului de Supraveghere Automată a Traficului Rutier (CANARD).

Autoritățile au decis să reinstaleze radarul, motivând că dispozitivul este asigurat. „Faptul că a fost distrus de trei ori arată că își îndeplinește scopul și deranjează pe mulți dintre cei care trebuie să respecte legea. Radarul va fi reinstalat pentru a sprijini siguranța rutieră în această zonă”.