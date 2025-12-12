„Taxe peste taxe”. Nemulțumiri înainte de creșterea impozitului auto. Primăriile cer date despre mașini de la RAR

Sursa foto: Getty Images

Primăriile din toată ţara au început să ceară date despre autoturismele de la ei din localităţi. Asta pentru că, deşi vor trebui să mărească taxele, nu au informaţii despre norma de poluare a maşinilor, aşa că au nevoie de lămuriri de la RAR. Cererile multe, însă, pot duce la blocarea procedurilor administrative.

De anul viitor, taxele și impozitele vor crește. Cele mai importante modificări vizează impozitul pe clădiri, dar și impozitul auto.

„Nu este tocmai plăcut, dar, din păcate, trebuie să decontăm niște lucruri care s-au acumulat în ani de zile. La o mărire bruscă și foarte mare, gradul de colectare va scădea, pentru că populația, știm cu toții, este o populație îmbătrânită, cu venituri foarte mici, și va fi foarte greu”, a declarat Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța.

„Se măresc taxele, toate se măresc, dar pensiile și salariile care sunt la ora actuală, astea nu se măresc”, spune unul dintre românii nemulțumiți de noile taxe.

„Noi am căutat, în anii care au trecut, repet, să păstrăm un echilibru între ce pot plăti oamenii și ce bani ne trebuie nouă la primărie ca să putem funcționa, să putem face investiții”, a declarat Adrian Ciocan, primarul din Orșova.

Șoferii urmează să plătească, în medie, cu 30% mai mult. Cei mai afectați sunt proprietarii de mașini vechi de 15-20 de ani, considerate cele mai poluante.

De anul viitor, impozitul pe mașină se va plăti în funcție de taxa de poluare, în funcție de cât poluează.

„Cred că e corect, dacă poluăm mai mult, să plătim mai mult”, spune altcineva.

„Ei sunt puși numai pe încasat, nu? Dumneavoastră nu vedeți taxe peste taxe, taxe peste taxe, încontinuu taxe? De unde să plătim atâtea taxe?”, declară unul dintre șoferi.

Toate acestea se întâmplă în condițiile în care majoritatea primăriilor nu dispun de datele tehnice necesare pentru a evalua corect nivelul de poluare al fiecărui vehicul.

Taxele cresc după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.