Prăbușire istorică pentru Tesla: compania lui Musk a obținut cele mai proaste rezultate de la înființare

În noiembrie, acționarii au aprobat un pachet salarial pentru Musk care l-ar putea transforma în primul trilionar din lume. Foto: Getty Images

Tesla, compania lui Elon Musk, a suferit cea mai mare scădere anuală a vânzărilor din istoria sa, pierzând poziția de cel mai mare vânzător de mașini electrice din lume, relatează The Telegraph. Concurența din partea companiei chineze BYD, eliminarea subvențiilor acordate de Administrația Biden pentru achizițiile de vehicule electrice, precum și implicarea lui Elon Musk în politică au contribuit la vânzări extrem de slabe, mult sub obiectivele stabilite de acționari.

Tesla a vândut 418.227 de mașini în ultimele trei luni din 2025, potrivit unor date noi publicate vineri, ceea ce reprezintă o scădere de 15,6% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Tesla, depășită de chinezii de la BYD

Acest lucru înseamnă că vânzările anuale ale companiei au scăzut cu 8,6% în 2025, marcând al doilea declin anual consecutiv, după o scădere de 1% în 2024.

Scăderea recentă a permis companiei chineze BYD să depășească Tesla și să devină cel mai mare vânzător mondial de vehicule electrice la nivel anual.

BYD, care s-a extins agresiv în Europa și în Regatul Unit, a vândut anul trecut 2,3 milioane de mașini complet electrice, comparativ cu 1,6 milioane vândute de Tesla.

Vânzările Tesla, afectate de implicarea lui Musk în politică

Această situație apare în contextul în care Musk s-a confruntat cu reacții politice negative din cauza sprijinului său pentru Donald Trump, a implicării sale în proiectul de reducere a costurilor de la Casa Albă, „Doge”, precum și a apropierii sale de mișcări de extremă dreapta, precum AfD din Germania și Advance UK al lui Tommy Robinson.

Vânzările au fost afectate și de eliminarea, în ultimele luni, a subvențiilor acordate de Joe Biden pentru achizițiile de mașini electrice în SUA, precum și de introducerea unei noi „taxe pe vehicule de lux” în Regatul Unit pentru vehiculele electrice cu prețuri de peste 40.000 de lire sterline.

Viitorul roboților?

Elon Musk a încercat, de asemenea, să arate că nu vânzările de mașini electrice sunt principalul indicator al succesului Tesla. El s-a concentrat tot mai mult pe software-ul de conducere autonomă al companiei, prezentând un „Cybercab” fără volan sau pedale și lansând un serviciu de robotaxi în Texas și California.

De asemenea, a făcut promisiuni ambițioase legate de tehnologia robotică Optimus, afirmând că vânzările de roboți ar putea depăși vânzările de automobile și că roboții Optimus ar putea ajunge să fie mai numeroși decât oamenii.

În noiembrie, acționarii au aprobat un pachet salarial pentru Musk care l-ar putea transforma în primul trilionar din lume, dacă va reuși să vândă un milion de roboți și să aibă un milion de taxiuri autonome pe șosele.

Pentru aceasta, Musk ar trebui, de asemenea, să multiplice prețul acțiunilor Tesla, astfel încât compania să ajungă la o evaluare de 8,5 trilioane de dolari. Aceste promisiuni au dus la creșterea acțiunilor Tesla până la un maxim istoric în ultimele luni, compania ajungând la o valoare de piață de 1,4 trilioane de dolari.

Vânzările de automobile Tesla au fost afectate și de scăderea entuziasmului pentru vehiculele electrice și de intensificarea concurenței din partea Chinei, inclusiv a BYD.

Succesul BYD în Europa

Compania BYD, al cărei nume înseamnă „Build Your Dreams” („Construiește-ți visele”), a fost cel mai mare vânzător de vehicule electrice din China timp de mai mulți ani, dar din 2024 s-a extins rapid și în restul lumii, inclusiv în Regatul Unit.

BYD a vândut 43.740 de mașini în primele 11 luni din 2025 în Marea Britanie, de aproape șase ori mai multe decât cu 12 luni înainte și mai multe decât vânzările totale ale Tesla în Regatul Unit, care au scăzut ușor la 39.227 în aceeași perioadă.

Totuși, BYD se confruntă și cu propriile presiuni. Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, care a fost un investitor timpuriu în BYD, și-a încheiat anul trecut vânzarea participației, iar creșterea BYD a încetinit pe fondul unei concurențe extrem de dure.

Beijingul a promis că va limita războiul prețurilor dintre producătorii auto chinezi, afirmând că dorește să pună capăt „concurenței iraționale”. BYD a încetinit producția și planurile de extindere în ultimele luni.

Acțiunile Tesla se tranzacționau ușor în creștere înainte de deschiderea Bursei de pe Wall Street, vineri.