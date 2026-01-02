Record în Norvegia: aproape toate mașinile noi înmatriculate anul trecut au fost electrice

Automobilele complet electrice au reprezentat 95,9% dintre autoturismele noi înmatriculate în 2025 în Norvegia / Sursa foto: Profimedia Images

Aproape toate automobilele noi înmatriculate anul trecut în Norvegia au fost modele pe baterie, arată datele oficiale publicate, vineri, ceea ce consolidează poziția Norvegiei de lider mondial în procesul de renunțare la vehiculele propulsate de motoare pe benzină sau motorină, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Automobilele complet electrice au reprezentat 95,9% dintre autoturismele noi înmatriculate în 2025 în Norvegia, procentul ajungând chiar la 98% în luna decembrie a anului trecut, în creștere față de 88,9% în 2024, a informat Autoritatea Rutieră din Norvegia (OFV).

Un număr record de 179.549 de autoturisme noi au fost înmatriculate în Norvegia pe parcursul anului trecut, în creștere cu 40% față de 2024, a precizat OFV.

Tesla a fost cea mai vândută marcă de automobile din Norvegia pentru al cincilea an consecutiv, cu o cotă de piață de 19,1%, urmată de Volkswagen (13,3%) și Volvo (7,8%).

Grație crossover-ului Model Y, Tesla a vândut 27.621 de automobile în Norvegia în 2025, mai mult decât a vândut orice alt producător în țara scandinavă pe parcursul unui singur an, grupul american depășind o reacție critică a consumatorilor din restul Europei, nemulțumiți de sprjinul exprimat de directorul general Elon Musk față de partidele de extremă dreapta.

Vehiculele electrice care costă mai puțin de 300.000 de coroane norvegiene vor rămâne scutite de TVA în 2026

Autoturismele produse în China au controlat o cotă de 13,7% din piața norvegiană în 2025, în creștere cu 10,4% față de anul anterior, în frunte cu BYD care și-a dublat numărul de automobile vândute în țara scandinavă.

Norvegia, țară care a început să impoziteze vehiculele electrice în 2023, a anunțat în octombrie că va adăuga până la 5.000 de dolari la TVA-ul pentru fiecare vehicul electric vândut începând cu 1 ianuarie 2026, un anunț care a declanșat o grabă în rândul cumpărătorilor și al producătorilor auto pentru a depăși termenul limită până la sfârșitul anului 2025.

„Ceea ce am făcut foarte rapid a fost să redirecționăm o serie de mașini, care inițial nu erau destinate Norvegiei, pentru a le aduce aici mai repede”, a declarat directorul general al Ford Norvegia, Per Gunnar Berg, pentru Reuters.

Chiar dacă unele stimulente pentru achiziționarea de vehicule electrice au fost retrase, guvernul de la Oslo a introdus treptat noi taxe pentru mașinile pe benzină și motorină pentru a le face mai scumpe, a declarat Christina Bu, președintele Asociației utilizatorilor de automobile electrice din Norvegia.

„Deseori, acest lucru este înțeles greșit în afara Norvegiei - toți cred că este vorba despre scutiri și stimulente fiscale, dar este vorba și despre măsuri de descurajare. Automobilele cu motoare cu ardere internă (ICE) sunt scoase de pe piață prin impozitare”, a spus Bu.

Puținele mașini care funcționează cu combustibili fosili înmatriculate în 2025 au fost, în mare parte, vehicule specializate, cum ar fi vehiculele accesibile persoanelor în scaune cu rotile sau cele utilizate de poliție și echipele de intervenție, alături de câteva modele hibride și mașini sport.

Vehiculele electrice care costă mai puțin de 300.000 de coroane norvegiene (29.831,75 dolari) vor rămâne scutite de TVA în 2026, ceea ce reprezintă un potențial impuls pentru mașinile mici, au declarat reprezentanții constructorilor.

„Cred că modificările fiscale vor accelera revenirea mașinilor compacte... care dominau atât Norvegia, cât și Europa”, a declarat Per Berg de la Ford.

Ulf Tore Hekneby, director la Harald A Moller, companie care importă vehicule Volkswagen, Audi, Skoda și CUPRA, a declarat că mai multe modele cu motoare pe combustie vor fi relansate ca modele electrice și că firma sa a reușit să obțină mai multe mașini la sfârșitul anului trecut, grație unor aranjamente cu fabricile pentru a accelera producția și a acorda prioritate Norvegiei în livrări.

„Vor exista o mulțime de lansări noi de mașini compacte din partea mărcilor noastre, așa că vom avea o gamă nouă pe care nu am mai avut-o de mulți ani”, a spus Hekneby.

Norvegia și-a fixat ca obiectiv să vândă numai vehicule cu emisii zero în 2025, cu zece ani mai devreme decât în Uniunea Europeană