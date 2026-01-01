Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini

Proiectul de lege privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, care introduce noi taxe și impozite începând cu 1 ianuarie 2026, a fost trimis spre promulgare miercuri, 10 decembrie 2025. Decizia a venit după ce Curtea Constituțională a României a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de grupul parlamentar AUR. Legea a fost publicată luni, 15 decembrie, în Monitorul Oficial.

Noua formulă de calcul va ține cont, în principal, de două criterii esențiale. Pentru unele mașini, taxele vor crește semnificativ, însă unii șoferi români ar putea plăti chiar mai puțin decât până acum.

Cum se calculează impozitul auto de la 1 ianuarie 2026

Impozitul auto este o taxă anuală pe care trebuie să o plătești dacă deții un autovehicul înmatriculat în România. Sumele provenite din impozitul pe mașini vor fi virate către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Până acum, valoarea impozitului era stabilită în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. Începând cu 1 ianuarie 2026, regulile se schimbă semnificativ, odată cu introducerea unui nou criteriu important: nivelul de poluare al autovehiculului.

Impozitul auto poate fi plătit integral până pe 31 martie al anului în curs, beneficiind, de regulă, de o reducere în cazul plății anticipate. Totodată, plata se poate face în două tranșe fără penalități. Prima tranşă până pe 31 martie și a doua până pe 30 septembrie, în funcție de hotărârile consiliului local.

De la începutul anului 2026, impozitul auto nu va mai fi calculat doar în funcție capacitatea cilindrică a motorului, ci va ține cont și de norma de poluare a mașinii (Euro 2, Euro 4, Euro 6 etc.).

Pe scurt, cu cât o mașină este mai poluantă, cu atât impozitul va fi mai mare. Autovehiculele mai noi, cu emisii reduse, vor fi avantajate.

Principalele reguli de calcul sunt următoarele:

se ia în calcul norma de poluare, care influențează direct suma de plată;

impozitul se stabilește pentru fiecare 200 cm³ sau fracțiune din capacitatea cilindrică;

valorile aplicate diferă în funcție de nivelul de emisii;

autoritățile locale pot ajusta impozitul în limitele prevăzute de lege;

pentru mașinile foarte scumpe, poate apărea un impozit suplimentar, dacă valoarea acestora depășește un prag legal. Pentru autovehiculele de lux, cu valoarea de achiziție peste 375.000 lei, se aplică un impozit suplimentar de 0,9% pe diferența dintre preț și plafon.

Consiliile locale pot stabili cote de impozit diferite în limitele legii, astfel că suma finală poate varia în funcție de localitatea în care este înmatriculată mașina.

Exemple de calcul impozit auto 2026

Exemple de calcul al impozitului auto pentru 2026, în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, potrivit legii publicate în Monitorul Oficial.

Spre exemplu, pentru autoturisme cu motorul între 1.601 și 2.000 cm³:

Non‑Euro – Euro 3 : 237,6 - 297 lei/an

Euro 4 : 228 - 285 lei/an

Euro 5 : 213,6 - 267 lei/an

Euro 6 : 200,8 - 251 lei/an

Hibrid: 24,6 lei/an

Iată o formula de calcul pentru impozit auto 2026: pentru un motor de 1.600 cm³, capacitatea se împarte la 200 cm³ și se înmulțește cu coeficientul normei de poluare.

Exemplu pentru un motor Euro 4:

1.600 ÷ 200 = 8 = 8 × 28,5 lei = 228 lei/an.

Impozitul pentru mașinile electrice sau hibride

Mașini electrice

De departe, cei mai norocoși șoferi vor fi cei cu mașini electrice. De la 1 ianuarie 2026, mașinile electrice care până în prezent erau scutite de impozit vor plăti un impozit anual fix, stabilit la aproximativ 40 lei pe an la nivel național.

Mașini hibride

Pentru vehiculele hibride, care combină motorul termic cu cel electric, se aplică un calcul adaptat. Unele primării pot oferi reduceri de impozit pentru maşinile hibride. De exemplu, dacă emit sub 50 g CO₂/km, dar aceste reduceri sunt stabilite la nivel local.

Începând cu 1 ianuarie 2026, calculul impozitului auto în România se schimbă semnificativ. Autoritățile vor lua în considerare nu doar capacitatea cilindrică a vehiculului, ci și norma de poluare. Astfel, sumele datorate pentru impozitul auto pot crește sau scădea în funcție de nivelul de emisii al mașinii. În același timp, proprietarii de mașini electrice și hibride vor beneficia de taxe mult mai avantajoase.