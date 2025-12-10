Surse: CCR intră în ședință fără o opinie conturată pe legea pensiilor magistraților. Dacă nu se ajunge la majoritate, decizia se amână

Publicat acum 1 ora si 16 minute

Curtea Constituţională a Românei (CCR) discută, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ÎCCJ) în legătură cu noul proiect de lege al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, relatează Agerpres. Este pentru a doua oară în două luni când reforma pensiilor speciale se află pe mama judecătorilor CCR. Ultima dată, CCR a respins în totalitate proiectul de lege pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Judecătorii de la Instanţa supremă au decis vinerea trecută, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor.

Magistraţii au fost convocaţi de preşedintele Instanţei supreme, Lia Savonea, pentru a-şi exprima poziţia, în cadrul Secţiilor Unite, în legătură cu noul proiect al pensiilor speciale de care beneficiază judecătorii şi procurorii. Toţi cei 102 judecători prezenţi la şedinţă au votat pentru sesizarea CCR.

ÎCCJ: Legea discriminează magistrații

Instanţa supremă a remis un comunicat de presă în care enumeră motivele pentru care consideră această lege ca fiind neconstituţională:

discriminează magistraţii faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu;

încalcă brutal independenţa justiţiei;

elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi;

încalcă standardele internaţionale statuate prin jurisprudenţa CJUE şi CEDO;

încalcă caracterul obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale;

utilizează termeni ambigui şi neclari şi prezintă lacune normative care fac legea incompatibilă cu standardul de claritate şi previzibilitate într-un stat de drept;

„Anulează de facto pensiile de serviciu, creând pentru magistraţii care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare la data intrării în vigoare a legii reducerea până la anulare a caracterului pensiei de serviciu, iar pentru generaţiile viitoare va deveni chiar inferioară celei din sistemul public de pensii.

Legea încalcă independenţa justiţiei raportat la standardele statutului stabilite prin Deciziile CJUE, CEDO şi ale CCR. Toate aceste instanţe au pronunţat decizii exprese şi explicite care fac ca soluţia legislativă să fie incompatibilă cu garantarea independenţei justiţiei.

Legea încalcă decizii anterioare ale CCR care au sancţionat expres soluţii normative identice cu cele cuprinse în proiectul actual şi prin aceasta încalcă principiul supremaţiei Constituţiei şi caracterului obligatoriu al deciziilor CCR”, consideră Instanţa supremă.

De asemenea, judecătorii sunt de părere că legea atacată creează un regim juridic dezavantajos şi discriminatoriu pentru magistraţi în privinţa dreptului lor la pensie, în raport cu categorii profesionale aflate în situaţii similare sau analoage (alţi beneficiari ai unor pensii de serviciu).

În plus, în expunerea de motive care însoţeşte proiectul de lege nu există nicio fundamentare bazată pe cifre în legătură cu impactul financiar al noii reglementări, spun magistrații.

„Expunerea de motive este mai degrabă destinată comunicării publice a unui narativ neadevărat decât a fundamentării oficiale şi riguroase a necesităţii modificării cadrului legal doar în ce priveşte pe magistraţi”, apreciază ICCJ.