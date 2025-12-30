„Nașul AI” avertizează că anul 2026 aduce un nou val de concedieri: „Inteligența artificială va putea înlocui multe tipuri de joburi”

Geoffrey Hinton, informaticianul cunoscut drept „nașul inteligenței artificiale”. Sursa foto: Hepta

Geoffrey Hinton, informaticianul cunoscut drept „nașul inteligenței artificiale”, a declarat într-un interviu pentru emisiunea „State of the Union” de la CNN, publicat duminică, că AI va avea „capacitatea de a înlocui foarte, foarte multe locuri de muncă” în 2026.

„Vom vedea cum AI devine și mai bună. Este deja extrem de bună”, a spus Hinton. „Este deja capabilă să înlocuiască locuri de muncă de tip call center, dar va putea înlocui multe alte tipuri de joburi”, a adăugat el.

Hinton a spus că progresele în domeniul AI pun din ce în ce mai mult în pericol unele locuri de muncă de birou (white-collar).

„Vor mai fi necesari foarte puțini oameni”

„Cam la fiecare șapte luni, ajunge să poată face sarcini de aproximativ două ori mai complexe”, a spus Hinton, menționând că AI a trecut deja de la „un minut de programare” la „proiecte întregi care durează cam o oră”.

„În câțiva ani, va putea realiza proiecte de inginerie software care durează luni întregi, iar atunci vor mai fi necesari foarte puțini oameni”, a adăugat el.

Hinton a comparat schimbarea adusă de AI cu revoluția industrială, care a făcut ca forța fizică umană să devină mult mai puțin relevantă pentru majoritatea locurilor de muncă. AI amenință să facă ceva similar cu inteligența umană, a spus el.

Hinton a mai declarat că este „mai îngrijorat” de AI, deoarece aceasta a avansat mai rapid decât se aștepta, în special în capacitatea sa de a înșela oamenii.

„Dacă ajunge să creadă că încerci să scapi de ea, va face planuri să te înșele pentru ca tu să nu scapi de ea”, a adăugat el.

„Boom al șomajului” în 2026

Economiștii au prezis un „boom al șomajului” în 2026, pe măsură ce companiile se bazează pe AI pentru a crește productivitatea fără a extinde numărul de angajați, potrivit Business Insider.

Economista-șefă a KPMG, Diane Swonk, a scris săptămâna trecută că „creșterea economică și evoluția pieței muncii s-au decuplat”.

Companiile fac mai mult cu mai puțini angajați în era AI, a scris Swonk. „Multe au angajat excesiv în timpul freneziei de recrutare și acum folosesc plecările naturale sau concedierile pentru a aduce nivelul de personal mai aproape de cerere.”

Totuși, AI ar putea crește angajările în 2026, în special pentru pozițiile de nivel de început.

Într-un sondaj anual de perspectivă publicat luna aceasta de firma de consultanță Teneo, 67% dintre directorii executivi chestionați au spus că se așteaptă ca AI să stimuleze angajările pentru poziții entry-level în 2026. Alți 58% au spus că intenționează să adauge roluri de conducere superioară.

AI „remodelează” piața forței de muncă

Raportul arată că firmele intensifică angajările în inginerie și poziții axate pe AI, în timp ce multe roluri existente sunt reproiectate pe măsură ce sarcinile de rutină devin automatizate.

Sondajul, realizat între 14 octombrie și 10 noiembrie, a inclus peste 350 de CEO ai companiilor listate public cu venituri anuale de cel puțin 1 miliard de dolari, precum și aproximativ 400 de investitori instituționali care reprezintă portofolii în valoare de 19 trilioane de dolari.

„Nu este vorba că AI elimină forța de muncă chiar acum — ci că o remodelează”, a declarat Ryan Cox, directorul global pentru AI al Teneo.