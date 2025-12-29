Repetiția Chinei pentru invazia în Taiwan aruncă în haos transporturile aeriene. Peste 100.000 de călători afectați

2 minute de citit Publicat la 20:28 29 Dec 2025 Modificat la 20:28 29 Dec 2025

Avion militar taiwanez în timpul decolării de la o bază din insulă, 29 decembrie 2025. Sursă foto: Getty Images

Exerciţiile militare ale Chinei în jurul Taiwanului ar urma să afecteze peste 100.000 de călători ai curselor aeriene internaţionale şi aproximativ 950 de zboruri în cursul zilei marţi, scrie Agerpres, care citează Autoritatea aeronautică civilă a autonomiei insulare, CAA.

China a emis o notificare către companiile aeriene prin care anunţă că marţi, între orele locale 08:00 şi 18:00, vor fi stabilite şapte zone de pericol temporar în jurul Strâmtorii Taiwan, în vederea unui exerciţiu implicând lansări de rachete cu muniție de război.

Aeronavelor le este interzis accesul în zonele respective, potrivit CAA.

China a emis notificarea pentru zborurile civile cu o zi înainte de exercițiile cu muniție reală

Administraţia aeronautică taiwaneză a precizat că 857 de zboruri internaţionale vor fi afectate marţi în respectivul interval de timp, iar 84 de zboruri interne între insula principală şi insulele periferice vor fi anulate.

Pentru a asigura securitatea traficului aerian, zborurile internaţionale care pleacă, sosesc sau tranzitează marţi Taiwanul vor fi ghidate de serviciul de trafic aerian, pentru a evita zonele periculoase.

În caz de necesitate, vor fi stabilite rute alternative, a indicat CAA.

Agenția taiwaneză subliniază că, în conformitate cu regulile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, orice exerciţii care afectează rutele de zbor trebuie să facă obiectul unei notificări NOTAM cu cel puţin şapte zile în avans.

China a emis notificarea cu doar o zi înainte, încălcând grav normele internaţionale şi practicile aviatice, a subliniat administraţia aeronautică taiwaneză.

La rândul său, Ministerul Transporturilor de la Taipei a condamnat ceea ce a numit drept o acţiune imprudentă şi provocatoare.

China își umflă mușchii lângă Taiwan

Informaţiile despre perturbarea traficului aerian de către China vin după ce autoritățile de la Taipei au detectat, luni, cel puţin 14 nave militare ale Beijingului şi 14 vase ale Gărzii de coastă chineze operând în apropierea insulelor, în contextul în care statul comunist derulează exerciţii militare de amploare în zonă.

Au fost detectate cel puţin 89 de decolări de avioane și drone, dintre care 67 au pătruns în zonele de reacţie ale Taiwanului, a declarat generalul-locotenent Hsieh Jih-sheng, adjunct al șefului comandamentului responsabil pentru serviciile de informaţii din cadrul Ministerului taiwanez al Apărării.

Armata chineză a inclus porţiuni din apele teritoriale ale Taiwanului în zonele desemnate pentru exerciţii militare, a indicat Hsieh.

Exercițiile chineze, numite "Justice Mission 2025", sunt prima demonstrație majoră de forță militară pusă în scenă de Beijing din aprilie anul curent.

Regimul comunist consideră Taiwanul drept parte a teritoriului său și nu a exclus să recurgă la forță pentru a prelua insula, care se bazează pe sprijinul SUA în cazul unei invazii.