Taiwanul a detectat 89 de aeronave chineze în prima zi a exerciţiilor militare desfăşurate de Beijing în jurul insulei

Taiwanul a detectat 89 de aeronave chineze în prima zi a exerciţiilor militare desfăşurate de Beijing. FOTO: Getty Images

Ministerul Apărării Naţionale din Taiwan a informat luni că a detectat 89 de aeronave de război chineze operând în apropierea insulei după ce Beijingul a lansat un nou val de manevre militare ca "avertisment" pentru "forţele separatiste" taiwaneze, conform Agerpres.

Într-o conferinţă de presă preluată de agenţia CNA, general-locotenentul taiwanez Hsieh Jih-sheng a precizat că 67 aeronave ale Chinei au intrat în autoproclamata Zonă de Identificare a Apărării Aeriene (ADIZ) taiwaneze până luni la ora 15:00 (07:00 GMT).

Forţele armate ale Taiwanului au detectat, de asemenea, 14 nave de război şi alte 14 ambarcaţiuni ale Gărzii de Coastă chineze în jurul Taiwanului până la acea oră, precum şi un grup de patru nave amfibiu de asalt în zona Pacificului de Vest, a afirmat Hsieh.

Aceste exerciţii militare, denumite "Misiune Justiţie-2025" şi care se vor desfăşura până marţi, au loc după o nouă escaladare a tensiunilor în strâmtoare, într-un context marcat de consolidarea sprijinului militar american pentru Taipei şi de vizitele recente ale unor politicieni japonezi.

"Acesta este un avertisment ferm împotriva forţelor separatiste ale 'independenţei Taiwanului' şi a amestecului extern, precum şi o acţiune legitimă şi necesară pentru a proteja suveranitatea şi unitatea naţională ale Chinei", a declarat luni dimineaţă Shi Yi, purtător de cuvânt al Comandamentului Teatrului Estic de Operaţiuni, organism al armatei chineze responsabil de activităţile militare din jurul Taiwanului.

Manevrele militare s-au concentrat în şapte zone aeriene şi maritime din apropierea insulei, unde forţele chineze au efectuat exerciţii cu foc real pe parcursul zilei de luni.

În acest context, Hsieh Jieh-sheng a precizat că armata chineză va deschide pe 30 decembrie a opta zonă de antrenament în apele din estul Taiwanului în intervalul orar 09:00 - 11:00 (01:00 - 03:00 GMT), informaţii încă neconfirmate de Beijing.

Taiwanul se guvernează autonom din 1949 sub denumirea Republica Chineză şi dispune de forţe armate şi de un sistem politic, economic şi social diferit de cel al Republicii Populare Chineze, evidenţiindu-se ca una dintre cele mai avansate democraţii din Asia. Cu toate acestea, Beijingul a considerat întotdeauna insula o "parte inalienabilă" a teritoriului său şi în ultimii ani şi-a intensificat campania de presiune pentru a realiza "reunificarea naţională", esenţială pentru obiectivul pe termen lung al preşedintelui Xi Jinping de a obţine "întinerirea" naţiunii chineze.