"Târgul de Crăciun" care face China să spumege: SUA înarmează Taiwanul de 11 miliarde, într-una dintre cele mai mari vânzări militare

2 minute de citit Publicat la 23:45 18 Dec 2025 Modificat la 23:48 18 Dec 2025

Sistem HIMARS testat la baza Jiupeng base din Pingtung, Taiwan, în luna mai 2025. Foto: Hepta

Statele Unite și Taiwanul și-au anunțat acordul asupra un pachet de armament în valoare de 11,1 miliarde de dolari.

Dacă tranzacția va fi finalizată, va reprezenta una dintre cele mai mari vânzări militare realizate vreodată de Washington către autonomia insulară revendicată de China, relatează joi CNN.

Acordul include opt achiziții separate.

Acestea includ sisteme de rachete HIMARS, rachete antitanc și antiblindate, drone kamikaze, obuziere, software militar și piese pentru alte echipamente, conform detaliilor publicate de guvernele de la Washington și Taipei.

După anunțarea acordului, Beijingul a reacționat comunicând că "se opune ferm și condamnă vehement" această mișcare.

"Încercarea Statelor Unite de a folosi forța pentru a sprijini independența Taiwanului se va întoarce împotriva sa, iar încercarea lovi China cu ajutorul Taiwanului nu va avea absolut niciun succes", a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Taiwanul și-a intensificat achizițiile militare în ultimii ani, pe măsură suportă o presiune tot mai mare din partea Beijingului.

CNN amintește că avioanele și navele militare chineze sunt prezente aproape zilnic în jurul insulei, iar armata statului comunist organizează regulat exerciții ample în zonă, simulând o invazie.

Guvernul de la Taipei speră că SUA își vor respecta angajamentul de a apăra insula de China

"Statele Unite continuă să asiste Taiwanul în menținerea unor capacități suficiente de autoapărare și în construirea rapidă a unei descurajări puternice (...), care formează fundamentul pentru menținerea păcii și stabilității regionale", a transmis, la rândul său, într-un comunicat, Ministerul Apărării din Taiwan.

În mod neoficial, Washingtonul menține legături strânse cu Taiwanul și este obligat prin lege să vândă arme guvernului taiwanez pentru apărare.

Potrivit unui oficial american, din 2010, Executivul de la Washington a notificat Congresul în legătură cu aproximativ 49 de miliarde de dolari în vânzări militare străine către Taipei.

Noul anunț al SUA a venit prin intermediul Agenției de Cooperare în Securitate și Apărare, care gestionează vânzările militare americane către țări străine.

Acordul necesită aprobarea Congresului, dar Taiwanul se bucură de sprijin bipartizan general în forul legislativ din SUA.

Președintele taiwanez a propus un buget-record pentru Apărare, care finanțează achizițiile din SUA

Ministerul Apărării din Taiwan a precizat că, dintre cele opt arii de achiziție prevăzute în acordul cu SUA, cele referitoare la sistemele HIMARS, rachete și drone vor fi finanțate printr-un buget special de apărare istoric de 40 de miliarde de dolari.

Acesta a fost propus de președintele Lai Ching-te la sfârșitul lunii noiembrie și așteaptă aprobarea în legislativul taiwanez.

Bugetul se concentrează pe achiziționarea de artilerie de precizie, rachete de precizie cu rază lungă de acțiune, sisteme de apărare antiaeriană, rachete anti-balistice și anti-blindate, drone și sisteme anti-drone, sisteme bazate pe Inteligență Artificială și arme dezvoltate în comun de SUA și Taiwan.

Bugetul-record susține și sistemul de apărare antiaeriană "T-Dome", pe care președintele Lai l-a anunțat în octombrie, fără a oferi detalii.

A doua vânzare semnificativă de armament în Taiwan, de la începutul celei de-a doua administrații Trump

Raymond Greene, directorul Institutului American din Taiwan - care reprezintă, de facto, reprezentanța diplomatică a Washingtonului pe insulă - a declarat că se așteaptă ca legislativul de la Taipei să aprobe în cele din urmă creșterea cheltuielilor militare.

"Cred că există un sentiment comun al nevoilor de apărare, având în vedere mediul de securitate regional și amenințările cu care se confruntă Taiwanul", a spus Greene.

Pachetul de 11,1 miliarde de dolari este al doilea acord de armament SUA - Taiwan pe care îl anunță cea de-a doua administrație Trump.

Un acord precedent, de 330 de milioane de dolari, anunțat luna trecută, se referă la furnizarea de piese de schimb și reparații pentru aeronave.