Doi poliţişti au salvat o şoferiţă care a căzut cu maşina în apele îngheţate ale râului Jiu. Imagini de la operaţiunea dramatică

Şoferiţa a fost transportată în stare gravă la spital. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

O operaţiune contracronometru a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, după ce o şoferiţă din Târgu-Jiu a făcut o manevră greșită şi a ajuns în apele înghețate ale râului care traversează oraşul. Fiind un moment critic, în care fiecare secundă conta, doi poliţişti au intrat în apa rece care ameninţa să ia autoturismul parțial scufundat. Ghidaţi de pe marginea râului Jiu de pompieri şi salvamontişti, agenţii au reuşit să o extragă pe femeia aflată la volan, care era în şoc hipotermic. Atenţie, urmează informaţii şi imagini care vă pot afecta emoţional.

Noaptea trecută, o mașină a ajuns în apele înghețate ale râului Jiu, în apropierea unei parcări din zona unui supermarket, după ce femeia în vârstă de 55 de ani care se afla la volan a făcut o manevră greșită.

Doi polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu, Andrei Ciobanu și Marian Stroe, au dat dovadă de mult curaj şi au intrat în apele reci ale râului. "E o doamnă!", a strigat unul dintre agenţi spre colegii de la Salvamont şi pompierii care sosiseră şi ei la locul intervenției. "Doamnă, mă auziţi?", a spus un alt poliţist, după ce a deschis portiera şoferiţei.

› Vezi galeria foto ‹

În vârstă de 55 de ani, femeia era în şoc hipotermic, iar autoturismul pe care îl conducea era parţial scufundat în apele înghețate ale râului Jiu. Aceasta a fost scoasă rapid de poliţiştii Andrei Ciobanu și Marian Stroe, care au fost ajutaţi de pompieri şi salvamontişti.

Agentul Andrei Ciobanu nu se află la prima intervenție de acest gen, fiind cunoscut pentru implicarea sa în salvarea de vieți omenești din apele râului Jiu.

La operaţiunea contracronometru au participat mai mulţi specialişti de la Salvamont Gorj, care au răspuns la solicitarea Inspectoratului Județean de Politie Gorj.

Şoferiţa a fost transportată de urgenţă la spital, în stare gravă. Poliţiştii din Târgu-Jiu au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întamplat.