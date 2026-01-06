China a descoperit primul său zăcământ supergigant de heliu, iar originea lui e mult mai veche decât se credea

2 minute de citit Publicat la 19:42 06 Ian 2026 Modificat la 20:34 06 Ian 2026

Bazinul Tarim, o regiune izolată din vestul Chinei. Foto: Profimedia Images

În bazinul Tarim, o regiune izolată din vestul Chinei, geologii au confirmat existența unui zăcământ uriaș de gaze naturale bogate în heliu, o descoperire care schimbă semnificativ harta globală a acestei resurse rare.

Zăcământul Hetianhe conține gaze naturale cu aproximativ 0,3% heliu. Procentul poate părea mic, dar raportat la volumul total al rezervorului, este suficient pentru ca descoperirea să fie clasificată drept un zăcământ „supergigant”, scrie Earth.com.

Analiza gazelor prelevate din zeci de sonde a arătat că heliul provine din roci foarte vechi ale scoarței terestre, aflate sub zăcământ.

Cercetarea a fost coordonată de Jia-Hao Lv, de la Institutul de Eco-Resurse și Mediu din cadrul Academiei Chineze de Științe. Heliul este considerat un mineral strategic, folosit în domenii precum aparatura medicală de tip RMN, industria semiconductorilor și tehnologia aerospațială.

În 2019, producția globală de heliu a fost de aproximativ 160 de milioane de metri cubi, majoritatea obținută ca produs secundar al gazelor naturale, ceea ce face descoperirea din China extrem de importantă și pentru economie.

Câmpul Hetianhe, situat pe flancul sudic al ridicării tectonice Bachu, produce gaze din roci carbonifere și ordoviciene aflate la adâncimi de 1.500-2.800 de metri, unde presiunile și temperaturile rămân stabile. Mostrele indică concentrații de heliu între 0,27% și 0,42%, ceea ce confirmă întregul zăcământ ca bogat în heliu din punct de vedere industrial.

Heliul are origine crustală, rezultând din dezintegrarea radioactivă a uraniului și toriului, iar faliile adânci din zonă au creat căi prin care gazul poate migra către rezervoarele mai superficiale.

Sub zăcământ se află granit Paleoproterozoic, format acum peste un miliard de ani, o rocă cunoscută pentru capacitatea sa de a produce heliu. Apa subterană și gazele naturale bogate în azot au acționat ca „transportatori”, ajutând heliul să se acumuleze în zonele structurale înalte, mai aproape de suprafață.

Descoperirea este importantă la nivel global, deoarece cea mai mare parte a heliului provine din câteva țări, iar cererea este în creștere, mai ales în medicină, industria electronică și explorarea spațială.

Pentru China, zăcământul reduce dependența de importuri din SUA sau Qatar și oferă mai multă siguranță pe termen lung. Hetianhe oferă, totodată, indicii valoroase pentru descoperiri viitoare, confirmând că heliul se acumulează în rezervoare puțin adânci legate de surse crustale bogate în uraniu și toriu.

Rămân însă întrebări despre momentul în care heliul a ajuns în rezervoare și cantitatea prezentă în structurile mai adânci, sub straturi de sare.

Cercetările viitoare vor combina cartografiere geologică, chimia fluidelor și modelare, iar zăcământul Hetianhe reprezintă deja un reper important pentru studiul heliului la nivel global.