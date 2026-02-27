Nicușor Dan atacă dur AEP, după un fake news: „Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu”

Președintele a criticat dur AEP și a semnalat că instanțele i-au dat câștig de cauză împotriva autorității în mai multe rânduri. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a făcut noi precizări privind plângerea penală formulată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la campania sa electorală, după ce site-ul G4Media, urmat de alte portaluri de știri, printre care şi Digi24.ro, a anunțat informația, fără să precizeze că sesizarea este din aprilie 2025. Șeful statului a subliniat că nu este o știre nouă și a atacat dur AEP, dar și alte instituții ale statului, pentru că se fac că nu văd „fapte vizibile de pe Lună”. Președintele a dat drept exemplu faptul că AEP „nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.”

Precizările președintelui Nicușor Dan vin după ce mai multe portaluri de știri au prezentat, vineri dimineaţa, informația că AEP a sesizat Parchetul General cu privire la presupuse nereguli în campania sa electorală ca și cum ar fi fost o informație nouă. În realitate, sesizarea datează din aprilie 2025.

„Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a criticat dur AEP și a semnalat că instanțele i-au dat câștig de cauză împotriva autorității în mai multe rânduri.

„AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.

ANI a făcut un raport în 2022 în care m-a declarat incompatibil și în conflict de interese, anulat de instanță, și a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu-mi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării”, a scris șeful statului.

Nicușor Dan a adăugat că există complicități „mari și sudate în timp” în instituțiile statului.

„Nu mai vorbesc de ISC, care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea. Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile”, a conchis președintele.

În aprilie 2025, Hotnews anunța că AEP a sesizat Parchetul General privind mai multe nereguli pe care le-a găsit în modul în care Nicușor Dan și-a gestionat campania pentru alegerile prezidențiale. AEP a derulat un control în perioada 4-24 aprilie și a descoperit că președintele ar fi obținut donații în valoare de peste 3 milioane de lei, echivalentul a peste 650.000 de euro, pe care nu le-ar fi declarat. La acea vreme, Nicușor Dan a spus că „nu putem să vedem cum AEP a fost absolut părtinitoare în toată perioada asta de campanie”.

„Adică a dat jos niște postări politice, nu a dat jos alte postări și nu a reușit în niciun fel să dea jos de pe site-uri promovările plătite și neasumate de către candidații politici, deși exact asta se întâmplase în alegerile din noiembrie și exact pe chestiunea asta primiseră asigurări că nu se vor mai întâmpla tipul acesta de lucruri. Și acolo e nevoie de o reformă profundă (n.r. la AEP)”, a declarat la acea vreme Nicușor Dan, la Antena 3 CNN.