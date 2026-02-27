Ce se întâmplă cu 231 de milioane de euro din PNRR, după tăierea pensiei magistraţilor. Pîslaru: Discuţia de luni ne va oferi claritate

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru. Foto Dragoș Pîslaru / Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, vineri, după ce preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea care taie pensiile magistraţilor, că "odată cu publicarea în Monitorul Oficial, vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR in valoare de 231 milioane Euro, respectând procedura formală" şi că discuţia de luni cu Celine Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene, va "oferi claritate pe marginea acestui subiect".

"Președintele Nicușor Dan a promulgat azi reforma pensiilor speciale ale magistraților propusă de guvernul condus de Ilie Bolojan.

Prim-ministrul însuși a fost ieri la Bruxelles și pentru a susține cauza României. Le mulțumesc amândurora pentru contribuția lor la cel mai înalt nivel.

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial, vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR in valoare de 231 milioane Euro, respectând procedura formală.

Pasul final: luni voi avea întâlnirea oficială de lucru cu doamna Céline Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene, discuție care ne va oferi claritate pe marginea acestui subiect.

Așa cum am făcut-o și până acum, voi depune toate eforturile pentru ca România să beneficieze de toți banii europeni alocați", a declarat Dragoș Pîslaru.