Oana Ţoiu a lansat Preşedinţia României la Iniţiativa Central Europeană: Este "acasă" pentru 160 de milioane de cetăţeni

Oana Ţoiu, şefa diplomaţiei române. Sursa foto: Agerpres

Iniţiativa Central Europeană (ICE) înseamnă "acasă" pentru 160 de milioane de cetăţeni, a subliniat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la lansarea la Bucureşti a Preşedinţiei României a ICE, notează Agerpres.

Şefa diplomaţiei române a deschis, joi, lucrările primei reuniuni a Comitetului Coordonatorilor Naţionali (CNC), eveniment care marchează debutul oficial al mandatului României de Preşedinţie-în-Exerciţiu (PiE) a Iniţiativei Central Europene (ICE) pentru anul 2026.

La reuniune au participat Secretarul General al Secretariatului Executiv al ICE, Franco Dal Mas, precum şi Coordonatorii Naţionali din toate cele 16 state membre ale Iniţiativei, reconfirmând rolul ICE ca platformă de dialog strategic şi cooperare regională, se arată într-un comunicat al MAE.

În deschiderea oficială, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, alături de Secretarul General al ICE, Franco Dal Mas, au prezentat obiectivele strategice ale României, sub motto-ul "Closer in the region, stronger in Europe": - Integrarea europeană: Consolidarea rolului ICE ca punte de legătură între statele membre UE şi cele candidate; - Conectivitate: Promovarea parteneriatelor economice transfrontaliere şi a investiţiilor regionale; - Rezilienţa informaţională: Combaterea manipulării informaţiilor şi a dezinformării; - Dimensiunea locală: Sprijinirea autorităţilor locale în livrarea de iniţiative concrete pentru cetăţeni; - Tineri: Implicarea noii generaţii pentru a construi un viitor bazat pe încredere şi valori comune.

Ce înseamnă Iniţiativa Central Europeană

"România consideră integrarea Balcanilor de Vest, a Ucrainei şi a Republicii Moldova nu doar ca pe un exerciţiu tehnic, ci ca pe o nevoie strategică a regiunii. Extinderea este o investiţie geopolitică vitală, care consolidează poziţia globală a UE, oferind în acelaşi timp ţărilor candidate puterea de a-şi moderniza economiile, de a-şi spori prosperitatea şi de a-şi construi rezistenţa la şocurile externe.

ICE este 'acasă' pentru 160 de milioane de cetăţeni, iar forţa cooperării noastre regionale constă în capacitatea autorităţilor locale, a comunităţilor şi a cetăţenilor de a se conecta. PIB-ul nostru combinat este de aproximativ 5 mii de miliarde de euro, ceea ce nu poate însemna decât că există un potenţial semnificativ pentru un spaţiu economic mai dinamic", a declarat Oana Ţoiu, potrivit comunicatului menţionat.

"Aici, la Bucureşti, am reafirmat importanţa continuării parcursului de integrare europeană - cu un accent clar pe Balcanii de Vest - şi a menţinerii unui sprijin neclintit pentru Ucraina. Extinderea rămâne o prioritate strategică pentru regiunea noastră şi pentru Europa în ansamblu", a declarat Franco Dal Mas, Secretar General al ICE, conform sursei citate.

Un punct central al agendei l-a reprezentat comemorarea a patru ani de la declanşarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Coordonatorii Naţionali au reiterat sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei şi pentru rezilienţa democratică a Republicii Moldova, ambele state fiind profund afectate de consecinţele conflictului şi de ameninţările hibride.

De asemenea, în timpul reuniunii au fost stabiliţi paşii pentru evenimentele majore ale anului 2026, precum aniversarea a 30 de ani a Secretariatului şi pregătirea conferinţei de nivel înalt de la Trieste, din 17 martie 2026.

Ziua de lucru cu Coordonatorii Naţionali s-a încheiat cu o sesiune de dezbatere informală dedicată protejării spaţiului informaţional împotriva manipulării externe (FIMI). Experţi din cadrul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) şi ai autorităţilor române (MAE, ANCOM, CNA) au analizat modalităţi de întărire a rezilienţei societale în Balcanii de Vest şi Vecinătatea Estică, se mai arată în comunicatul MAE.