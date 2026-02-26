"România, pregătită pentru leadership în regiunea Europei de Sud-Est". Nazare anunţă beneficiile reducerii deficitului cu 1,4%, în 2026

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis, joi seară, că ţara noastră este "din ce în ce mai pregătită pentru a proiecta leadership în regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est" şi că "ţintim reducerea deficitului de la 7,65% la aproximativ 6,25% din PIB", ceea ce înseamnă că "presiunea pe dobânzi scade, iar finanțarea devine mai accesibilă pentru economie".

"România, din ce în ce mai pregătită pentru a proiecta leadership în regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est.

Am explicat la adoptarea pachetului de relansare economică că, prin noul set de măsuri, marcăm zonele strategice de care România are nevoie pentru a atrage investiții mari, într-o competiție regională și globală tot mai intensă. România trebuie să fie mai bine echipată, mai rapidă și mai competitivă.

Acesta este şi unul dintre principiile de bază pe care construim bugetul pentru 2026 - relansarea economică și disciplina bugetară se susțin reciproc. Pentru a atrage mari investiții, trebuie să oferim stabilitate, predictibilitate și un stat care își ține finanțele sub control.

În 2026 țintim reducerea deficitului de la 7,65% la aproximativ 6,25% din PIB – o ajustare de circa 1,4% din PIB. De ce este important? Pentru că, pe măsură ce statul se împrumută mai puțin, presiunea pe dobânzi scade, iar finanțarea devine mai accesibilă pentru economie. Stabilitatea bugetară este un avantaj competitiv în atragerea investițiilor", a postat Nazare pe Facebook.

Ministrul Finanţelor a punctat şi efectele pachetului de relansare economică.

În paralel, menținem investițiile la un nivel ridicat, în principal prin accelerarea absorbției de fonduri europene. Investițiile statului se traduc în infrastructură, modernizare și proiecte strategice care cresc atractivitatea României pentru capitalul internațional.

Iar pachetul de relansare recent adoptat completează acest efort: identifică domeniile-cheie pentru viitor, stimulează investițiile private, face o prioritizare clară a resurselor pentru a genera efect de multiplicare în economie și oferă instrumente prin care antreprenorii români pot deveni mai activi în regiune.