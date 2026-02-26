Evaziune fiscală masivă la firmele de ride-sharing: ANAF a descoperit peste 55 milioane lei încasați fără documente

ANAF a instituit măsuri asigurătorii în sumă totală de 107.847.368 lei . Sursa foto: Agerpres

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a identificat lipsa de conformare la obligațiile fiscale în cazul a 135 de societăți care oferă servicii de transport alternativ prin platforme digitale. Controalele au dus la stabilirea unor obligații fiscale suplimentare de 78,3 milioane lei, aplicarea de amenzi și măsuri de confiscare a peste 55 de milioane lei, precum și suspendarea activității pentru aproape 5.000 de autoturisme folosite în activitatea de transport alternativ, precizează ANAF prin intermediul unui comenicat de presă.

În urma controalelor efectuate în lunile ianuarie și februarie, ANAF anunță că au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în sumă totală de 78.289.550 lei; au fost aplicate amenzi în sumă totală de 3.296.728 lei, în principal pentru neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu AMEF; au fost dispuse măsuri de confiscare a sumei de 55.303.296 lei încasată în numerar și pentru care nu au fost emise documente justificative; au fost dispuse măsuri de suspendare a activității pentru un număr de 4.910 de autoturisme utilizate în activitatea de transport alternativ, pentru nedotare cu AMEF.

ANAF a instituit, în cazul societăților anterior menționate, măsuri asigurătorii în sumă totală de 107.847.368 lei asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și a sumelor urmăribile deținute de platformele de ride-sharing.

În ceea ce priveșțe operatorii economici care desfășoară activități de transport alternativ de persoane au fost finalizate și investigațiile antifraudă pentru un număr de 11 cazuri în care au rezultat suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală.

“Pentru acestea, DGAF a întocmit în lunile ianuarie și februarie 2026, sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu în sumă totală de 126.418.722 lei, în vederea continuării cercetărilor și stabilirii răspunderii penale, în condițiile legii”, mai precizează ANAF.

Nedeclararea veniturilor realizate prin platformele digitale

Instituția precizează că în cazul unui grup format din 3 societăți ce erau coordonate de aceeași persoană care intermedia activitatea unui număr de peste 250 de conducători auto, inspectorii antifraudă au constatat nedeclararea veniturilor realizate prin platformele digitale, prin utilizarea unor circuite financiare create cu scopul ascunderii plăților efectuate către conducătorii auto și evidențierea fictivă de TVA deductibilă. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat, în acest caz, este de peste 44 milioane lei.

ANAF mai spune că într-un alt caz a fost identificată a societate care nu a înregistrat și nu a declarat în totalitate veniturile realizate din serviciile de transport alternativ prestate prin intermediul a peste 700 de autoturisme în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale reprezentând TVA.

De asemenea, nu au fost înregistrate și declarate veniturile salariale achitate conducătorilor auto. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat, în acest caz, este de peste 34 de milioane lei.

Într-o altă situație, a fost identificat faptul că administratorul unei singure societăți de transport alternativ a cauzat bugetului de stat un prejudiu estimat la peste 21 milioane de lei.

Reprezentantul societății a încasat, în perioada verificată, pentru serviciile de transport alternativ prestate prin intermediul a 164 de autoturisme, suma totală de peste 41 milioane lei.

Cei 164 de șoferi au fost convinși de reprezentantul societății să presteze serviciile de transport fără formele legale de angajare în schimbul reținerii de către administrator a unui comision redus de 7% din sumele încasate. Pentru a evita eventualele măsuri de executare în vederea recuperării sumelor datorate bugetului de stat, reprezentantul societății a solicitat deschiderea procedurii de insolvență.