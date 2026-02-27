Lucrările la malul sudic al Lacului Morii, reluate după acordul Apelor Române. Imagini cu zona după încheierea amenajărilor

Primăria Sectorului 6 are acordul de la Apele Române pentru a relua lucrările la malul sudic al Lacului Morii. Sursa colaj foto: Facebook/Paul Moldovan

Primăria Sectorului 6 are acordul de la Apele Române pentru a relua lucrările la malul sudic al Lacului Morii, iar angajaţi ai Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor demara amenajarea în această primăvară, potrivit Agerpres. Proiectul prevede o promenadă de 1,3 kilometri, cu zone de recreere și odihnă, locuri de joacă împrejmuite, iluminat public, amenajări peisagistice, mese de șah și binocluri special montate pentru admirarea lacului. Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a făcut publice mai multe imagini cu zona după încheierea amenajărilor.

Primăria Sectorului 6 are acordul de la Apele Române pentru a relua lucrările la malul sudic al Lacului Morii

"După întârziere destul de lungă (de peste un an) şi discuţii cu colegii de la Apele Române, am primit acordul pentru a relua lucrările la malul Sudic al Lacului Morii. Va beneficia de o amenajare coerentă, bine gândită, care să ofere momente de relaxare şi de bucurie atât celor mari, cât şi celor mici.

Curând, încă un spaţiu abandonat va căpăta o nouă înfăţişare şi va bucura comunitatea din cu facilităţile oferite!", a anunţat primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, în această după-amiază într-o postare pe Facebook.

› Vezi galeria foto ‹

În ce constă amenajarea Lacului Morii:

1,3 kilometri de promenadă și, din loc în loc, vor fi prevăzute zone de recreere și de odihnă, locuri de joacă pentru copii împrejmuite, iluminat public, dar și amenajări peisagistice/jardiniere;

Nu vor lipsi nici mesele de şah, dar nici binoclurile special instalate pentru a privi pe-ndelete spectaculozitatea lacului;

Vor fi instalate leagăne din lemn cu băncuță, o stație de reparat biciclete, rasteluri, dar și toalete ecologice.

"Malul Sudic al Lacului Morii va beneficia, așadar, de o amenajare coerentă, bine gândită, care să ofere momente de relaxare și de bucurie, atât celor mari, cât și celor mici. Curând, încă un spațiu abandonat va căpăta o nouă înfățișare și va bucura #comunitatea din #Sectorul6 cu facilitățile oferite", a mai precizat Paul Moldovan pe contul său oficial de Facebook.