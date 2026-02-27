Tot mai mulți primari anunță interzicerea păcănelelor în orașe: "Sunt o sursă de atragere a lumii interlope"

Până recent, primarii se plângeau că nu au bază legală pentru a opri apariția sălilor de jocuri de noroc în oraș. Foto: Agerpres

Primarii din tot mai multe orașe folosesc noile puteri date de Guvern ca să scoată sălile de jocuri de noroc din localități sau cel puțin din zonele centrale și rezidențiale. Primăriile pot refuza prelungirea autorizațiilor anuale emise prin Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN) astfel încât în 6-12 luni sălile existente să dispară treptat din orașele care votează interzicerea lor, potrivit Antena 3 CNN.

Până recent, primarii se plângeau că nu au bază legală pentru a opri apariția sălilor de jocuri de noroc în oraș, fiind legați de reglementările naționale și de autorizațiile eliberate de Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc. Schimbarea a venit prin pachetul de măsuri adoptat de Guvern care acordă Consiliilor Locale și primarilor un rol decisiv în autorizarea și reautorizarea sălilor de joc.

Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, este unul dintre edilii care intenționează să interzică sălile de joc:

“Opțiunea mea fermă și am zis asta public este să scoatem cu totul jocurile de noroc din Ploiești. Sunt o sursă de atragere a lumii interlope și asta este clar pentru orice ploieștean uitându-ne la ce se întâmplă în centrul orașului pentru că ți-e frică să mergi noaptea pe acolo și nu te simți bine. Dacă vorbim de copii, de familie care vor să se plimbe prin centrul orașului, să meargă la o cafenea condițiile de siguranță nu sunt întrunite”.

Sălile nu dispar peste noapte, dar pe măsură ce expiră autorizațiile anuale acestea pot să nu mai fie reînnoite ceea ce duce în câteva luni sau un an la dispariția de facto a păcănelelor în orașul respectiv.

Sălile vor putea funcționa până când expiră autorizația

La rândul său, primarul din Brăila a spus: “Legea nu va avea caracter retroactiv, va produce efecte de azi înainte, pentru că noi primarii vom demara procedura pentru permiterea sau interzicerea acestora în orașe. Noi în municipiul Brăila am luat decizia fermă să nu mai permitem păcănelele.

Cei care au deja aceste păcănele vor putea să funcționeze până când expriră autorizația de funcționare”.

În paralel se discută și modificări legislative care vor să interzică amplasarea sălilor de jocuri de noroc lângă școli, licee, locuri de joacă și parcuri, dar și în zonele cu densitate mare. De asemenea, se ia în calcul creșterea vârstei minime de acces la 21 de ani și reguli mai stricte pentru publicitate și afișaj.

Pentru ca deciziile să nu fie contestate în instanță, primăriile vor trebui să arate că au acționat în limitele legii, că au oferit termene de adaptare și că nu au expropiat de facto afaceri fără despăgubiri, ci doar au reglementat domeniul în interes public.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a declarat miercuri, că va promova o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea activităților de jocuri de noroc în localitate, eliminarea sălilor de joc din oraș urmând să se facă treptat, pe măsură ce vor expira autorizațiile existente, notează Agerpres.