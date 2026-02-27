Dominic Fritz, despre numirea lui Salvador Caragea la UM Sadu: „Nu este o numire făcută de un partid, ci de minister”

Dominic Fritz, preşedintele USR, a vorbit despre numirea lui Salvador Caragea la UM Sadu. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afimat, vineri, într-o conferinţă de presă, că numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special pentru privatizare la fabrica de armament Sadu, județul Gorj, nu a fost făcută de partid, ci de Ministerul Economiei. El a mai adăugat că nu înțelege „toată agitația asta publică suspectă”.

Liderul USR susține că discuțiile legate de Viorel Salvador Caragea au apărut pentru că acesta „ a mai făcut niște arestări”.

„Nu a fost o numire politică și nu este o numire făcută de un partid, ci de minister. Nu pot să nu observ că, pentru un rol care este plătit cu 3.000 de lei pe lună într-o companie, toată această agitație publică este foarte suspectă.

Am citit că domnul respectiv a mai făcut arestări în activitatea sa de polițist. Poate există anumite interese ca această numire să nu meargă mai departe. Nu ține de mine, de rolul meu de președinte, este doar observația mea de cetățean”, a declarat Dominic Fritz.

În cursul zilei de marți, Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, l-a numit pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din județul Gorj.

Într-un răspuns trimis Antena 3 CNN, Darău susține că l-a ales „ținând cont de CV și de rezultatele sale”. „Am luat în considerare studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”, a transmis ministrul.

„Am luat această decizie de numire a d-lui Viorel Caragea ținând cont de CV și de rezultatele sale. Am luat în considerare studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică. Se remarcă și ampla acțiune de arestare a unor hoți de piese de armă chiar de la Sadu.

Nu am cunoștință de vreo vulnerabilitate a d-lui Caragea și nu discriminez oamenii în funcție de apartenența politică. În rolul de administrator special la Sadu, remunerat cu aproximativ 3.000 RON, voi urmări obiectiv activitatea și rezultatele dânsului”, a transmis Darău către Antena 3 CNN.

Fostul comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, Viorel Caragea, este un personaj controversat. A fost membru USR doar pentru o zi, a demisionat după ce Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență și, patru ani mai târziu, Caragea s-a înscris în AUR.

Acum susține că a fost doar membru simpatizant și că a plecat din partidul lui Simion după câteva săptămâni.