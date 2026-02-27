Fritz se declară "surprins" că Sorin Grindeanu vrea ca PSD să decidă dacă mai acceptă USR în Guvern

Dominic Fritz, preşedintele USR şi Sorin Grindeanu, liderul PSD. Sursa foto colaj: Agerpres

Președintele Uniunii Salvați România , Dominic Fritz, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că este surprins de liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu vrea ca PSD să decidă dacă mai acceptă USR în Guvernul României. Fritz a subliniat că "manevra" social-democraților de a organiza un referendum în partid privind guvernarea "ar putea să creeze o criză politică", potrivit Agerpres.

"Pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ținem de acest protocol. Suntem un partid care se ține de cuvânt și care știe ce vrea. Ne ținem de cuvânt și când ne convine și când nu ne convine. Eu recunosc că mă surprinde Sorin Grindeanu. După cum știți, ca și mine, timișorean, noi, timișorenii, ne ținem de cuvânt.

În același timp, nu pot să nu observ că, PSD a mai încercat, PSD-ul domnului Ciolacu, să fie un partid absolut dominant, să vrea toată puterea și PNL să fie doar brelocul lor. Nu s-a sfârșit bine nici pentru România, dar nici pentru PSD și tocmai de aceea eu cred că PSD trebuie să se obișnuiască la gândul că și în viitor nu mai vor putea să decidă totul singuri. Au știut acest lucru în momentul în care au votat cu 70% să intre în această guvernare", a spus liderul USR.

Potrivit acestuia, "manevra" PSD ar putea crea o criză politică.

"Deci, pe scurt, mi se pare o manevră care este mai degrabă pentru publicul intern, o manevră care este lipsită de sinceritate. Dar problema este că într-adevăr este o manevră care ar putea să creeze o criză politică. Iar o criză politică este ultimul lucru de ce are nevoie acum în România.

Și ultima criză politică a crescut dobânzile și dobânzile crescute imediat ajung în buzunarul oamenilor în prețuri crescute, într-un deficit crescut. Și, de aceea, cred că este ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție și încă o dată noi ne facem treabă oricum. Noi nu vom abandona românii într-o situație grea", a mai precizat Dominic Fritz.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, într-un interviu pentru G4Media, că face un referendum mai extins în partid dacă social-democrații îl mai vor premier pe Ilie Bolojan și Uniunea Salvați România ca partener de coaliție.