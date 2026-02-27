Cât au voie să cheltuiască prefecții și subprefecții pe cazare și deplasări în 2026. Guvernul Bolojan păstrează plafonul neschimbat

Guvernul a aprobat, vineri, o hotărâre care stabileşte plafonul maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu cazarea şi deplasarea prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2026.

Hotărârea de Guvern stabilește pentru anul 2026 plafonul maxim al cheltuielilor pentru locuința de serviciu, cazare și deplasări ale prefecților și subprefecților la 18.000 lei anual (1.500 lei/lună), menținând nivelul din 2025.

Fondurile necesare vor fi asigurate din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele instituțiilor prefectului.

“În anul 2026, pentru fiecare funcție de prefect, respectiv subprefect, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, plafonul maxim privind cheltuielile pentru locuința de serviciu, cheltuielile pentru cazare şi cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituția prefectului şi localitatea în care îşi au domiciliul prefectul și subprefectul a fost stabilit la 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar”, precizează Guvernul.

Sumele necesare decontării acestor cheltuieli se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele instituţiilor prefectului, mai precizează sursa citată.

Guvernul a adoptat marți reforma administraţiei publice. 13.000 de funcţionari din primării vor fi concediați, bugetele de salarii vor scădea cu 10%, amenzile neplătite se majorează cu până la 60%, iar impozitul se dublează timp de cinci ani pentru cei cu case construite fără autorizaţie.

Potrivit datelor prezentate, la nivel local sunt vizate 12.794 de posturi, dintre care 6.102 sunt consilieri personali, iar la nivel central se reduc 192 de posturi în cabinete. De asemenea, la prefecturi vor fi eliminate 168 de posturi. În total, reforma afectează 45.698 de posturi. Totuși, concedierile efective vizează aproximativ 20.000 de angajați, restul fiind poziții vacante eliminate din organigramă.

Guvernul a adoptat, vineri, ordonanța de urgență prin care a redus taxele pentru persoanele cu dizabilități. De reducerea taxelor și impozitelor locale în cotele stabilite de Executiv vor beneficia peste 70% din totalul persoanelor cu dizabilități din România, potrivit Guvernului. Ordonanța prevede și că primăriile pot să reducă, în general, impozitele în termen de 15 zile de la publicarea OUG, dar nu sub cota standard de impozitare prevăzută de lege.