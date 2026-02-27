Un chinez dezvăluie vasta rețea prin care Beijingul își spionează cetățenii în străinătate. „Sistemul a fost întotdeauna malefic”

Un fost funcționar guvernamental chinez a dezvăluit pentru CNN mecanismul prin care autorităţile din China își spionează și hărțuiește constant propriii cetăţenii, inclusiv cei aflați sau care trăiesc în afara țării.

În vârstă de 50 de ani, Ma Ruilin a lucrat ca funcționar guvernamental la Beijing. El a fugit în SUA, unde lucrează, în prezent, la un restaurant din New York, în care prepară tăiței.

Pe fondul unei dezamăgiri tot mai accentuate față de politica actuală a Beijingului, bărbatul a ales să riște totul – inclusiv siguranța propriei familii – și să fugă în Statele Unite. Aici, Ma Ruilin a decis să iasă public și să devină unul din puținii denunțători ai sistemului politic chinez, prin demascarea metodelor la care Beijingul recurge pentru spionarea și supravegherea cetățenilor, atât în interiorul țării, cât și în străinătate, inclusiv în SUA.

„Sistemul a fost întotdeauna malefic. Dacă nu pleci, vei continua să faci rău acolo”, a mai declarat fostul oficial chinez, Ma Ruilin.

Ma Ruilin a dezvăluit rolul său în conceperea și implementarea unor programe de reprimare a minorităților religioase din China și a oferit detalii legate activitatea și importanța tot mai mare a așa-numitului Departament pentru Activitatea Frontului Unit, o secție specială și puțin cunoscută din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), unde a lucrat.

Creat în epoca liderului revoluționar Mao Zedong, Frontul Unit s-a transformat, sub conducerea actualului lider Xi Jinping, într-o vastă și influentă mașinărie de propagandă, care pune presiune constantă pe cetățenii chinezi - din țară și diaspora - pentru susținerea și promovarea politicilor Partidului Comunist Chinez (PCC).

În urma analizei unor documente, fotografii și înregistrări telefonice, CNN a putut confirma că Ma Ruilin a lucrat, într-adevăr, ca oficial chinez de rang mediu.

„Aceasta este o campanie a guvernului chinez menită să reducă la tăcere vocile critice pe teritoriul Statelor Unite", a declarat pentru CNN Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații și Spionaj din cadrul FBI. Ulterior, oficialul a mai subliniat despre acţiunea autorităţilor de la Beijing că "A fost foarte agresivă și pe scară largă”.

„Frontul Unit”, brațul înarmat al Partidului Comunist Chinez. Activiști amenințați sau bătuți în stradă, inclusiv la New York

Roman Rozhavsky a mai afirmat că „sute” de agenți chinezi lucrează în interiorul SUA – ceea ce reprezintă „o încălcare gravă a suveranității americane” – și mulți alții acționează de la distanță, din China. Jurnaliştii de la CNN au mai scris că, anterior, Beijingul a respins ferm orice acuzații privind desfășurarea de activități de spionaj sau alte acțiuni ilegale pe teritoriul altor state.

CNN a cerut un punct de vedere ambasadei Chinei la Washington DC. Până acum, Beijingul a respins acuzațiile legate de acțiunile de spionaj efectuate pe teritoriul altor țări.

„America diseminează, pe de o parte, informații false despre așa-numiții spioni ai Chinei, și, pe de altă parte, afirmă deschis că dorește să întreprindă acțiuni de spionaj la scară largă în China”, declara în ianuarie 2024, purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de Externe.

De la crearea sa, ”Frontul Unit” (FU) a fost strâns legat de sistemul public și aparatul de securitate chinez, precum „piesele adunate laoaltă pe o tablă de șah”, după cum s-a exprimat Ma.

„Frontul Unit s-a extins în mod continuu”, a spus fostul funcționar chinez. „Acesta funcționează clar și în Statele Unite, fără îndoială”, a spus Ma, care a adăugat că a văzut inclusiv un document intern legat de arestarea unor informatori ai FU în SUA

Angajații FU au fost acuzați că îi hărțuiesc și intimidează constant pe activiștii și criticii Beijingului, mai ales pe cei identificiați că parte din „Cele 5 Otrăvuri” - adică cei care susțin independența sau libertatea Taiwanului, Hong Kong-ului, Tibetului, minoritatea uigurilor și adepții Falun Gong.

Lin Hai, un chinez care locuiește acum în New York și lucrează ca șofer de Uber, a spus că a fost bătut de un grup de protestatari „pro-China”, în timp ce participa, în 2019, la o demonstrație în sprijinul Taiwanului.

În acest context, în 2024, s-a descoperit că guvernul chinez opera stații de poliție secrete, inclusiv în New York.

Cel puțin 100 de astfel de stații au fost semnalate la nivel mondial în 53 de țări, grupurile pentru apărarea drepturilor acuzând China că folosește aceste avanposturi pentru a amenința și monitoriza cetățenii chinezi din străinătate.

Astfel, „arsenalul de tactici” folosite de China pentru intimidarea și hărțuirea dizidenților include „control strict al pașapoartelor, presiuni fizice și digitale asupra familiilor”, alături de bătăi, amenințări și detenții, conform CNN.