Ministrul Darău a numit șef la UM Sadu un pensionar special, membru AUR: „Am luat în considerare studiile și experiența”

Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, l-a numit, marți, pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din județul Gorj, scrie G4Media. Într-un răspuns trimis Antena 3 CNN, Darău susține că l-a ales „ținând cont de CV și de rezultatele sale”. „Am luat în considerare studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”, a transmis ministrul.

Fostul comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, Viorel Caragea, este un personaj controversat. A fost membru USR doar pentru o zi, a demisionat după ce Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență și, patru ani mai târziu, Caragea s-a înscris în AUR. Acum susține că a fost doar membru simpatizant și că a plecat din partidul lui Simion după câteva săptămâni.

Totuși, într-un interviu acordat în 2024 la TV Sud, citat de Adevărul, Caragea a declarat: „Sunt un simplu membru al unui partid în care m-am înscris de o lună și ceva. Se poate înscrie oricine pe platforma acestui partid. Sunt înscris în AUR. Sunt un simplu membru de partid. Nu am niciun gând de candidatură. Nu știu dacă o să candidez sau nu”, relatează G4.

Caragea susține acum că era doar membru-simpatizant AUR.

„Mi-am depus adeziunea la AUR la rugămintea să-i ajutăm cu organizarea la Gorj. Eram membru-simpatizant, am dorit să facem ceva. A fost un eveniment la Târgu Jiu. În secunda în care domnul Simion a venit, a urcat pe scenă și a fugit prin bucătărie, mi-am dat seama că nu am ce căuta pe acolo. Am participat doar la două evenimente”, susține fostul șef IPJ Gorj.

Caragea a fost și președintele filialei Gorj a Partidului Ecologist Român.

Cum a avut loc numirea lui Caragea la UM Sadu

„Înțeleg că a venit la uzină ordinul, eu nu l-am văzut. M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor. Un lucru este cert: Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Caragea pentru G4Media.

Întrebat ce competențe are pentru a conduce o fabrică strategică de armament, având în vedere că a fost polițist, Caragea a explicat:

„Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a explicat Caragea.

Pe ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că îl cunoaște de când era copil, dar spune că nu ar avea nicio legătură cu numirea sa la fabrica de armament.

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori”, a mai spus Caragea.

Cum motivează Darău numirea lui Caragea

Ministrul USR al Economiei, Irinel Darău, a trimis un răspuns exclusiv către Antena 3 CNN, prin care motivează numirea lui Caragea.

„Am luat această decizie de numire a d-lui Viorel Caragea ținând cont de CV și de rezultatele sale. Am luat în considerare studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică. Se remarcă și ampla acțiune de arestare a unor hoți de piese de armă chiar de la Sadu.

Nu am cunoștință de vreo vulnerabilitate a d-lui Caragea și nu discriminez oamenii în funcție de apartenența politică. În rolul de administrator special la Sadu, remunerat cu aproximativ 3.000 RON, voi urmări obiectiv activitatea și rezultatele dânsului”, a transmis Darău către Antena 3 CNN.

De ce a cerut Clotilde Armand excluderea lui Caragea din USR

În 2020, fostul europarlamentar USR Clotilde Armand a cerut excluderea lui Caragea din partid, despre care a scris pe Facebook că a fost „polițistul lui Ponta” și că a fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență.

„Eu n-am plecat din USR cu scandal. După ce am dorit să mă înscriu în partid, n-am apucat să plătesc cotizația. Ca urmare a unor rele intenții, am plecat. Am candidat independent în 2017, am ieșit pe locul trei ca independent. Probabil că am deranjat-o pe doamna Armand”, a explicat Caragea plecarea din USR după numai o zi, în urmă cu șase ani.

Armand a mai anunțat, la vremea respectivă, că a fost acționată în instanță de fostul șef al Poliției Gorj, care i-ar fi cerut daune de 100.000 de euro pe motiv că i-a provocat un „prejudiciu de imagine și suferințe psihice”. Caragea spune acum că a pierdut procesul cu Clotilde Armand în urmă cu doi ani la Înalta Curte și că a plătit 2.500 de lei cheltuieli de judecată.

Digi24 scria, pe 15 ianuarie 2020, că Viorel Caragea, fost șef al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, a demisionat din USR după ce, cu numai o zi înainte, filiala județeană a partidului i-a acceptat adeziunea. Președinte al USR Gorj era la vremea respectivă Radu Miruță, actualul ministru al Apărării.

„În contextul articolelor de presă apărute astăzi, Radu Miruță, președintele USR Gorj, a avut în această după-amiază o discuție cu domnul Viorel Salvador Caragea în urma căreia, chiar dacă acuzele aduse nu au fost demonstrate, domnul Caragea a decis să își dea demisia din partid pentru a nu prejudicia imaginea USR. Obiectivul USR este schimbarea României de jos în sus, din satele, comunele și orașele noastre, printr-o politică bazată pe onestitate și principii, deschisă față de comunitate”, anunța USR Gorj într-un comunicat, în ianuarie 2020.

Tot atunci, Viorel Caragea a scris pe pagina sa de Facebook: „Cu toate că nicio acuzație adusă în media națională nu este adevărată, având în vedere efervescența creată, am decis să mă retrag din partidul USR. Cât despre doamna Clotilde Armand, pentru prejudiciile de imagine și neadevărurile publicate, mă voi adresa instanței de judecată. Vă mulțumesc”. Ulterior, Clotilde Armand i-a răspuns: „Hai să discutăm altceva despre dl Caragea. Pe date concrete: Dl Caragea are 53 de ani și s-a pensionat anticipat în 2017. El are o pensie specială de 2.100 euro/lună. Poate colegii mei din Parlament vor rezolva și chestiunea aceasta, dle Caragea. Ce părere aveți”. La alegerile locale din 2017 pentru Primăria Târgu Jiu, câștigate de liberalul Marcel Romanescu cu 51,72% din voturi, Viorel Caragea a candidat în calitate de independent și a obținut 1.091 de voturi (4,62%). Candidatul USR, Radu Miruță, a obținut 979 de voturi (2,15%). Ce armament produce Uzina Mecanică Sadu Fondată în 1939, Uzina Mecanică Sadu a funcționat, încă de la început, ca fabrică de muniție de infanterie, potrivit site-ului companiei Romarm. După al Doilea Război Mondial, a fost începută producția de muniție de calibru tip „Est”, uzina devenind în scurt timp o componentă importantă a industriei de apărare și un producător de marcă, apreciat atât pe plan intern, cât și pe piețele externe. La începutul anilor '70, a fost construită o nouă platformă industrială (Sadu II), destinată fabricației de armament de infanterie, în special pistoale-mitralieră tip Kalashnikov, amorse și dispozitive de inițiere pentru diversele tipuri de muniție fabricate în România, precum și capse detonante, atât pentru aplicații miniere, cât și de armament. După anul 1989, datorită politicii statului român de integrare în structurile Euro-Atlantice, uzina a intrat într-un lung proces de reorganizare și restructurare. De asemenea, prin investiții majore în domeniul producției de muniție, care au constat în achiziționarea de mașini automate de ultimă generație, a crescut capacitatea de producție și, în același timp, s-a diversificat gama de produse prin includerea unor calibre specifice NATO. Din anul 2002, Uzina Mecanică Sadu este înregistrată ca societate comercială filială a Companiei Naționale ROMARM.