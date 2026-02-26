The Telegraph: Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete, pentru a alimenta războiul hibrid împotriva Occidentului

Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete, săpate între Polonia şi Belarus. Sursa foto: Profimedia

Rusia trimite migranți prin tuneluri subterane din Belarus în Europa, ca parte a războiului său hibrid împotriva Occidentului. Aceste rute secrete au fost construite de specialişti aduşi din Orientul Mijlociu, notează The Telegraph.

Belarus a folosit specialiști din Orientul Mijlociu cu „un nivel ridicat de expertiză” pentru a proiecta tunelurile, au declarat oficiali polonezi.

Tactica de tip "Marea Evadare" marchează o nouă escaladare a războiului hibrid al Kremlinului împotriva Europei, în care Minsk a încercat să trimită zeci de mii de migranți peste frontiera estică a Poloniei. Oficialii polonezi au declarat că specialiștii care au proiectat și săpat tunelurile aveau un „nivel ridicat de expertiză”.

Și, deși experții spun că este greu de știut ce grupuri au fost implicate, aceștia au sugerat luptătorii kurzi, Statul Islamic și specialişti susținuți de Iran ca potențiali vinovați.

Cum trimitea Belarus migranţi peste graniţă

Polonia a sugerat, de asemenea, că Belarus a recurs la angajarea misterioșilor specialiști în Orientul Mijlociu deoarece căuta metode noi și mai inventive de a strecura migranți peste graniță.

„Ofițerii Unității de Grăniceri Podlaskie au descoperit un total de patru tuneluri sub granița cu Belarus, toate în 2025”, a declarat locotenent-colonelul Katarzyna Zdanowicz, din cadrul forțelor de frontieră poloneze.

„Măsurile de securitate fizică și electronică la frontieră, cum ar fi camerele de termoviziune și sistemele de detectare, ne permit să răspundem imediat la orice tentativă de încălcare a frontierei de stat, chiar și la cele subterane”, a adăugat el.

Autoritățile poloneze au descoperit unul dintre cele mai mari tuneluri, în apropierea satului Narewka din estul Poloniei, la mijlocul lunii decembrie.

Migranţi din Afganistan și Pakistan

A fost folosit de un total de 180 de migranți, în principal din Afganistan și Pakistan, majoritatea fiind arestați după ce au ieșit pe cealaltă parte.

Potrivit Poloniei, tunelul avea o înălțime de 1,5 m, intrarea fiind ascunsă într-o pădure, pe partea belarusă. Tunelul se întindea pe aproximativ 50 de metri pe partea belarusă a frontierei și pe 10 metri pe partea poloneză.

Poliția poloneză a publicat, de asemenea, imagini cu unii dintre cei 130 de migranți care au fost arestați după ce au ieșit din tuneluri.

Experții militari spun că singurele grupuri din Orientul Mijlociu despre care se știe că sunt capabile de astfel de tuneluri sunt Hamas din Fâșia Gaza, Hezbollah din Liban, anumite facțiuni din Kurdistan și, eventual, Statul Islamic.

Maiorul Rob Campbell, expert în fortificații și fost genist al armatei britanice, a declarat, de asemenea, că Hamas este un posibil vinovat după ce a analizat imaginile din tunelurile din Polonia.

„Dacă ar trebui să speculez, experții din Orientul Mijlociu ar fi Hamas sau Jihadul Islamic Palestinian”, a spus el, referindu-se la o altă facțiune palestiniană din Fâșia Gaza.

Sarit Zehavi, fost colonel al serviciilor secrete israeliene, a declarat că intermediarii susținuți de Iran sunt doar una dintre numeroasele explicații posibile.

Reacţia Poloniei

În ceea ce privește rezolvarea problemei tunelurilor, Polonia susține că este mai mult decât capabilă să depisteze intrările și să le arunce în aer. Există însă îngrijorări că, de fiecare dată când Varșovia închide un punct de acces către Europa pentru migranți, apare un altul în altă parte.

Un ministru a sugerat chiar că apariția tunelurilor proiectate în Orientul Mijlociu sub Polonia este un semn că forța lor de frontieră își face prea bine treaba.

„Săparea acestor tuneluri înseamnă că eficiența noastră în oprirea migrației este atât de mare încât s-a decis să se aducă specialiști din Orientul Mijlociu pentru a le săpa”, a declarat Czeslaw Mroczek, ministrul adjunct de interne.