Delicata situație în care se află șeful armatei SUA: Ezită să atace Iranul, dar nu vrea nici să-l supere pe Donald Trump

Generalul american Dan Caine, șeful armatei SUA este și principalul consilier militar al președintelui Donald Trump. Foto: Getty Images

Șeful Statului Major al Armelor Întrunite al armatei SUA, generalul Dan Caine, a avertizat asupra „dimensiunii și complexității” unei intervenții militare în Iran, care ar putea provoca pierderi în rândul militarilor americane, au declarat surse citate joi de CNN. Caine a lucrat, în ultimele săptămâni, la elaborarea unor planuri în cazul unui posibil atac asupra Iranului. Rezervele venite practic din partea șefului armatei americane sunt în contrast cu retorica venită din partea președintelui Donald Trump, care s-a arătat până acum extrem de încrezător în capacitatea armatei SUA de a obține o victorie facilă în Iran.

În același timp, conform surselor citate de CNN, Caine nu dorește o confruntare directă cu Trump și e decis să evite greșelile făcute de predecesorul său, generalul Mark Milley, în relația cu Casa Albă. Astfel, Cain vrea să-și păstreze influența și respectul de care încă se bucură în relația cu Trump.

Spre deosebire de Milley, Caine adoptă o atitudine mai rezervată în relația cu Donald Trump și evită să aibă intervenții prea directe în cadrul procesului de luare a deciziilor, inclusiv în ceea ce privește opțiunile legate de Iran - un echilibru precar pe care generalul încearcă să-l mențină din postura de principal consilier militar al lui Trump, prin evitarea unui conflict deschis cu un președinte cunoscut pentru ieșirile sale și imprevizibilitatea sa.

Totdată, Caine dorește să-i poată oferi în continuare sfaturi profesioniste lui Trump.

Există însă și voci care susțin că Caine nu a fost suficient de ferm în dialogul cu liderul de la Casa Albă. „Cu siguranță își temperează loviturile”, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu aceste discuții.

În replică, Joe Holstead, purtătorul de cuvânt al Statului Major Întrunit al armatei SUA, a declarat pentru CNN că generalul Caine „nu își temperează niciodată pozițiile” atunci când discută opțiuni militare care ar putea trimite trupele americane în zone de risc.

„Rolul șefului Statului Major Întrunit și abordarea sa se bazează pe atribuțiile prevăzute de lege, care presupun furnizarea de consiliere militară președintelui, secretarului Apărării și Consiliului pentru Securitate Națională”, a afirmat Holstead. „Actualul șef (al Statului MAjor Întrunit - generalul Caine, n.r.) își îndeplinește aceste responsabilități oferind liderilor o gamă completă de opțiuni militare, însoțite de o evaluare atentă și riguroasă a efectelor secundare, implicațiilor și riscurilor asociate fiecărei variante”.

O intervenție militară a SUA în Iran, mult mai complicată decât cea din Venezuela

Donald Trump pune presiune, de câteva săptămâni, pe generalul Cain să elaboreze un plan detaliat în privința Iranului, de la lovituri asupra instalațiilor de rachete balistice și nucleare ale Teheranului, până la eliminarea conducerii, cu scopul forțării schimbării regimului.

Aceste planuri sunt pregătite în paralel cu desfășurarea negocierilor „ultimei șanse” dintre SUA și Iran.

În cadrul unei ședințe pe tema Iranului, desfășurată în „Situation Room” de la Casa Albă (încăperea specială dedicată întrunirilor în situații de criză) și care a durat de trei ori decât era prevăzut, Caine nu a putut anticipa urmările unei operațiuni de schimbare a regimului de la Teheran, au declarat pentru CNN, surse familiarizate cu situația,

Atitudinea lui Caine e diferită acum față de cea afișată în urmă cu câteva luni, când generalul părea mult mai încrezător în privința succesului unei misiuni similare în Venezuela, când fostul președinte Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane și adus în fața justiției din SUA.

După ce preocupările oficialilor Pentagonului legate de consecințele unei operațiuni millitare în Iran au început să apară în presă, Trump și-a reafirmat public încrederea în Caine.

„Generalul Caine, ca și noi toți, ar prefera să nu vedem război, dar, dacă se ia decizia de a acționa militar împotriva Iranului, el consideră că va fi o victorie ușor de obținut”, a spus Trump. „El știe un singur lucru: cum să CÂȘTIGE și, dacă i se va spune să o facă, va fi în fruntea echipei.” De asemenea, întrebat despre deliberările lui Caine privind Iranul, Joe Holstead a declarat că acesta „nu susține o singură opțiune de acțiune și nici nu își introduce preferințele personale în discuțiile operaționale.”