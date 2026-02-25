Condiția pusă de SUA Iranului pentru un acord nuclear care să evite războiul: "Trump încă preferă soluția diplomatică"

2 minute de citit Publicat la 21:18 25 Feb 2026 Modificat la 21:18 25 Feb 2026

Trump încă preferă o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul, spune vicepreședintele JD Vance. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Steve Witkoff, emisarul special al administrației Trump pentru Orientul Mijlociu, a dezvăluit că orice acord nuclear al Statelor Unite cu Iranul ar trebui să fie valabil pe termen nelimitat, scrie publicația Axios.

Witkoff a transmis, în cadrul unei reuniuni private, că administrația Trump cere Teheranului să accepte ca orice acord nuclear viitor să fie unul fără clauze de expirare, detaliază Axios, citând un oficial american și alte două surse la curent du declarațiile emisarului.

Conform acestuia, Trump și alți critici ai acordului nuclear încheiat de SUA și de alte puteri globale cu Iranul în 2015, după ce a fost negociat de administrația lui Barack Obama, apreciază că "termenele de expirare" au reprezentat unui din principalele ale precedentei înțelegeri.

Comentariile lui Steve Witkoff vin înainte de următoarea rundă de negocieri SUA - Iran, programată să aibă loc joi la Geneva.

Trump vrea un acord mai bun decât cel încheiat de administrația Obama

Trump a retras SUA din precedentul acord cu Teheranul în primul său mandat.

În precedenta înțelegere, majoritatea restricțiilor impuse programului nuclear al Iranului expirau treptat, între opt și 25 de ani de la semnare.

Iranul s-a angajat, de asemenea, să nu dezvolte niciodată arme nucleare.

Renunțarea la "clauzele de expirare" ar consolida acordul și i-ar oferi lui Trump ocazia să pretindă pe plan intern că a reușit un compromis mai bun decât cel din administrația Obama, comentează Axios.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat într-un interviu pentru CBS în weekendul trecut că Iranul ar putea semna un acord "mai bun", care să garanteze că programul său nuclear "va rămâne pașnic pentru totdeauna".

JD Vance spune că Donald Trump încă preferă soluția diplomatică cu Iranul

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat miercuri că președintele Donald Trump încă preferă o soluție diplomatică cu Iranul și speră ca iranienii să ia în serios acest aspect la discuțiile de joi, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Delegațiile Statelor Unite și Iranului poartă joi, la Geneva, o a treia rundă de discuții privind programul nuclear al Teheranului.

"Vom avea o nouă rundă de discuții diplomatice cu iranienii în încercarea de a ajunge la o soluție rezonabilă", a spus Vance.

Prezent în cadrul programului "America's Newsroom" de la Fox News, vicepreședintele a punctat că președintele american s-a exprimat clar în privința faptului că Iranul nu poate deține arma nucleară.

Vance a adăugat că Donald Trump dorește să "atingă acest obiectiv pe cale diplomatică, dar are la dispoziție și alte instrumente".

El a refuzat să spună dacă SUA și-ar dori să-l vadă pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, retrăgându-se de la putere.