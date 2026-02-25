China este pe cale să înarmeze Iranul cu rachete supersonice anti-portavion: "Un moment de cotitură în regiune"

2 minute de citit Publicat la 16:21 25 Feb 2026 Modificat la 16:25 25 Feb 2026

Statele Unite au trimis un al doilea portavion spre Iran. Foto: Profimedia Images

Iranul este pe cale să obțină o rachetă supersonică din China, concepută pentru a distruge portavioane, relatează The Telegraph.

Oficialii din Republica Islamică sunt în negocieri avansate cu Beijingul pentru a achiziționa arma de croazieră CM-302, concepută pentru a avaria navele de război, transmit jurnaliștii britanici.

Negocierile ar fi început acum doi ani, dar s-au accelerat după războiul de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie anul trecut, au declarat surse pentru Reuters, agenție citată de The Telegraph.

Se crede că dispozitivele nu au fost folosite vreodată în luptă. Cu toate acestea, potrivit producătorului lor, China Aerospace Science and Industry Corporation, acestea pot călători cu o viteză de până la patru ori mai mare decât cea a sunetului, transportând un sfert de tonă de explozibili și pot efectua manevre evazive în zig-zag în faza finală a zborului pentru a deruta apărarea navelor.

Grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln este staționat în prezent în Marea Arabiei, la sud de Iran, în timp ce un al doilea grup de portavioane, USS Gerald R Ford, se apropie, de asemenea, de regiune și a fost fotografiat în Creta luni.

Racheta CM-302 a Chinei, cunoscută și sub numele de „ucigătoarea de portavioane”, este special concepută pentru a distruge navele de război.

Nu se știe câte rachete dorește Iranul să achiziționeze sau când ar putea sosi și deveni operaționale.

SUA continuă să concentreze forțe militare în regiune

SUA acumulează cea mai mare concentrare de putere maritimă și aeriană în Orientul Mijlociu de la cel de-al Doilea Război din Golf, în timp ce Donald Trump amenință Teheranul în efortul de a impune restricții asupra programelor sale nucleare și de rachete balistice.

Pierderea chiar și a unei singure nave ar fi o umilință istorică pentru SUA și probabil dezastruoasă din punct de vedere politic pentru Trump.

Deși Casa Albă pare dornică să acorde o șansă negocierilor cu Iranul, se crede, de asemenea, că SUA amână un atac militar pentru a-și consolida în continuare apărarea antirachetă în regiune.

Sistemul Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) este conceput pentru a distruge rachetele balistice de mare altitudine, deși bateriile Patriot – imaginile din satelit arată că mai multe dintre acestea au fost desfășurate recent – sunt capabile să lanseze o variantă care vizează rachetele de croazieră de joasă altitudine.

Pe măsură ce discuțiile pentru cumpărarea rachetelor au intrat în faza finală vara trecută, Iranul a trimis o echipă de înalți oficiali militari și guvernamentali în China.

Un analist de securitate, Danny Citrinowitz, fost ofițer de informații israelian, a declarat: „Aceste rachete sunt foarte dificil de interceptat. Ar fi un moment de cotitură dacă Iranul are capacitate supersonică de a ataca navele din zonă.”

China, care se opune intervenției militare occidentale în Iran, a vândut cantități semnificative de arme Republicii Islamice în anii 1980, dar apoi a redus sprijinul la sfârșitul anilor 1990 sub presiunea internațională.

În timp ce îl găzduia pe Masoud Pezeshkian, președintele iranian, la o paradă militară la Beijing în septembrie, Xi Jinping, președintele chinez, a declarat: „China sprijină Iranul în protejarea suveranității, integrității teritoriale și demnității naționale”.

Între timp, Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran (IRGC) a efectuat miercuri exerciții terestre în sudul Iranului și în insulele Golfului, folosind ceea ce au numit „noi tactici combinate” și „tehnologii moderne”.