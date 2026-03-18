Kelemen Hunor: "Dacă preţul benzinei şi al motorinei trece, constant, de 10 lei pe litru, atunci statul trebuie să intervină"

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că Guvernul trebuie să ia în calcul plafonarea preţurilor la combustibil, în contextul scumpirilor din ultimele zile. Motorina premium a depăşit, miercuri dimineaţa pragul de 10 lei pe litru în mai multe benzinării din România, iar benzina se apropie de 9 lei pe litru. "Eu aş fi luat în calcul deja (n.r. - plafonarea), începând din aprilie, dar nu sunt eu în măsură", a afirmat Kelemen Hunor.

(n.r. - ministrul de Finanţe spunea că ar fi o pierdere la buget de 12 miliarde de lei, în fiecare lună) Categoric, dacă nu mai cumpără oamenii motorină, dacă transportatorii se opresc, dacă agricultura se opreşte, veniturile la buget scad şi mai mult.

Aici nu e doar matematică treaba, e şi o chestiune psihologică, e vorba şi de efectele în economie pe termen lung, mai ales în agricultură. De aceea cred că dacă trece combustibilul de 10 lei pe litru, constant, atunci trebuie o intervenţie. Când se va întâmpla, n-am cum să vă dau azi un răspuns, dar sunt convins că cei de la Finanţe şi Energie lucrează pe diferite variante", a declarat Kelemen Hunor.

Motorina standard continuă să se scumpească, iar litrul de benzină se apropie de 9 lei. Guvernul este aşteptat să ia măsuri urgente în criza carburanţilor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți seara, în Parlament, că decizia finală în criza prețului combustibililor aparține premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Sunt diferenţe între 10 şi 20 de bani de la o staţie de alimentare dintr-un lanţ de benzinării la alta. Însă, tendinţa este de creştere. În noaptea de marţi spre miercuri, angajaţii mai multor benzinării au operat majorări de preţuri cu până la 10 bani pe litru.

Miercuri dimineaţă, un alt mare lanţ de benzinării a făcut iar scumpiri la pompă. Şi iată că, în acest moment, motorina standard a ajuns să depăşească 9,30 lei pe litru, iar benzina costă peste 8,80 lei pe litru.