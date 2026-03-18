”Acasă în siguranță”, campania Antena 3 CNN pentru protejarea locuințelor

Inundațiile, vijeliile și cutremurele sunt tot mai frecvente în România.

În România, 8 din 10 locuințe sunt încă neasigurate împotriva dezastrelor naturale, deși harta zonelor de risc se extinde. Nici județul Constanța nu este ocolit de pericole. Inundațiile, vijeliile și cutremurele sunt tot mai frecvente.

În acest context, Antena 3 CNN și UNSAR, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța, continuă campania de informare privind importanța asigurării locuințelor, cu o nouă conferință organizată la malul mării: „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați. Împreună pentru locuitorii din județul Constanța”.

Inundațiile urbane, incendiile de vegetație, furtunile marine și vulnerabilitatea locuințelor de coastă sunt principalele pericole care dau bătăi de cap românilor. Din acest motiv, asigurarea locuinței este esențială, iar prevenția joacă un rol crucial.

„Puterea exemplului este mai importantă decât cea a unei amenzi. Asigurarea este singurul produs pe care îl plătești, dorindu-ți din suflet să nu-l folosești. Dar noi trebuie să înțelegem acest lucru și cea mai mare problemă în răspândirea acestui tip de asigurare este lipsa conștientizării riscului”, susține Cătălin Câmpeanu, secretar general al Institutului de Studii Financiare.

Este nevoie de implicare pentru a crește responsabilitatea de la nivelul instituțiilor centrale, locale și al asociațiilor de proprietari până la fiecare locuitor.

„Dezvoltarea economică și turistică a județului Constanța pune presiune din ce în ce mai mare pe infrastructură și pe modul în care se gestionează siguranța locuințelor, siguranța caselor, dar și a bunurilor. Instituții, primării, societăți private trebuie să facă tot posibilul pentru a ajunge la cât mai mulți cetățeni și să le spună că, în cazul unui impact, acesta nu afectează doar individual, ci de multe ori generează un impact asupra unei comunități”, afirmă și Răzvan Filipescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța.

8 din 10 locuințe sunt, la ora actuală, încă neasigurate împotriva dezastrelor. Chiar și în ziua de azi, milioane de locuințe sunt amenințate. În Constanța, spre exemplu, chiar și furtunile marine au efect asupra locuințelor de coastă.

„Responsabilitatea proprietarilor ar putea fi, atunci când închiriezi, să existe obligația unei asigurări. Totuși, o noapte de cazare nu este doar 130 de lei. Și cu o noapte de cazare s-ar putea acoperi asigurarea pe un an de zile”, explică Mihai Mereuță, președinte al Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat.

În județul Constanța, nivelul asigurărilor încheiate este încă foarte scăzut. Acest lucru se simte în special în zona rurală, unde locuitorii satelor și ai comunelor fie nu sunt informați suficient, fie spun că au probleme financiare.

„Mediul rural este cel mai afectat. Cunoașteți foarte bine, 85% din teritoriul României este acoperit de mediul rural. 49,7% din locuitorii României trăiesc în mediul rural. Deci noi nu asigurăm doar imobilele, ci viețile oamenilor – acelea sunt cele mai importante”, subliniază Mariana Gâju, primar al comunei Cumpăna, județul Constanța.

„Cu siguranță avem nevoie de astfel de produse de asigurare pentru a putea să ne refacem mai repede atât bugetul, cât și pentru a ne continua activitatea în locuința noastră”, concluzionează Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Pentru a demonta miturile de pe piață, asigurătorii susțin că pot încheia polițe pentru toate locuințele, indiferent de zona în care sunt situate. Mai mult decât atât, sumele acordate pentru eventualele pagube suferite urmează să fie decontate în doar câteva zile.