Peste 5.000 de camioane trec zilnic pe sub Cetatea Medievală Sighișoara: „Am avut prăbușiri de ziduri”

Peste 5.000 de autocamioane trec zilnic pe sub zidurile Cetății Medievale Sighișoara, potrivit unui studiu de trafic realizat recent, iar trepidațiile au început să afecteze obiectivul aflat în patrimoniul UNESCO, a declarat, miercuri, primarul municipiului, Ioan Iulian Sîrbu, relatează Agerpres.

„Undeva la 5.000 de camioane de peste 7,5 tone trec în fiecare zi, iar impactul pentru cetate și pentru toată zona protejată UNESCO este unul foarte mare prin vibrații. Bineînțeles că discutăm despre un trafic continuu pe E60, iar peste 5.000 de mașini pe zi este destul de mult”, a spus edilul.

Primarul a adăugat că din cauza trepidațiilor au început să se prăbușească ziduri din cetate.

„Am avut prăbușiri de ziduri chiar și în acest moment lucrăm la trei tronsoane de zid. O parte dintre ele s-au prăbușit înainte de anii 90 și o parte s-au prăbușit mai recent. În acest moment avem în lucru un studiu de fezabilitate pentru șase tronsoane de zid, plus aleile de lângă.

Prin Timbrul Monumentelor am câștigat un proiect, iar după ce avem documentația să putem accesa o finanțare astfel încât toată cetatea și toate zidurile să fie refăcute complet. Doresc ca toată cetatea să fie pusă la punct și din acest punct de vedere', a declarat Ioan Iulian Sîrbu.

Edilul a spus că este vitală realizarea Variantei de Ocolire a Sighișoarei, cu o lungime de peste 13 kilometri, pentru care a fost emisă autorizația de construcție de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la începutul lunii martie.

„Centura de ocolire a municipiului Sighișoara este, din păcate, un proiect de cursă lungă. În 2021 am reluat acest proiect, să spunem, din sertar (...). În acest moment așteptăm, de la o zi la alta, să se facă predarea de amplasament către constructor și, bineînțeles, vor începe efectiv lucrările. Ca toți sighișorenii, până n-o vedem gata, nu ne oprim, nu ne culcăm pe-o ureche”, a afirmat Sîrbu.