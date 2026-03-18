Cel mai nou spion al Rusiei și Iranului poate fi cineva pe care îl cunoști. „Vrei să dai foc la ceva contra 5.000 de euro?”

Spionajul nu mai necesită întotdeauna un spion „calificat”, ci în această eră oricine poate deveni spion pentru suma potrivită sau pur și simplu dintr-o dorință de „aventură”. Este avertismentul unui oficial olandez de rang înalt din domeniul contraspionajului, care a arătat că guverne străine au început să recruteze europeni obișnuiți pentru spionaj și sabotaj, potrivit Politico.

Serviciile de informații străine, precum cele ale Rusiei sau Iranului, recrutează din ce în ce mai mult cetățeni europeni obișnuiți pentru a desfășura activități de spionaj și sabotaj, potrivit lui Youssef Ait Daoud, director pentru informații și amenințări naționale în cadrul Unității olandeze pentru Investigații Naționale și Operațiuni Speciale.

Această schimbare înseamnă că autoritățile urmăresc acum civili aparent obișnuiți, adesea recrutați online cu promisiuni de bani sau pur și simplu pentru adrenalina misiunii, în locul ofițerilor profesioniști de informații.

„Nu este ca și cum ar exista un bilet pe care să scrie 'Salutări din Rusia' sau 'Salutări din Iran'”, a spus Ait Daoud. „Uneori este pur și simplu: 'Vrei să dai foc la ceva pentru 5.000 de euro?'”

Avertismentul lui Ait Daoud vine pe fondul unor acte de vandalism, spionaj, sabotaj și dezinformare care au fost descrise drept o campanie de atacuri desfășurate de Kremlin pentru a slăbi Europa.

Spioni de unică folosință

Ingerințele Rusiei datează dinaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei. De exemplu, în 2018, Olanda a expulzat patru agenți ai serviciilor de informații militare ruse pentru că au încercat să pirateze organizația internațională de monitorizare a armelor chimice. Însă ritmul și amploarea acestor activități au crescut în cei patru ani de la începutul războiului.

Ait Daoud conduce un departament de poliție, nou înființat, însărcinat cu aplicarea legii extinse anti-spionaj din Olanda, care incriminează transmiterea de informații sau obiecte către guverne străine chiar și atunci când acestea nu privesc secrete de stat.

El a spus că utilizarea tot mai frecventă a civililor reflectă o schimbare mai amplă în modul în care serviciile de informații străine își desfășoară operațiunile, una care complică eforturile de contracarare.

„Până de curând, vedeai în principal serviciile de informații însele desfășurând acțiuni”, a adăugat el. „Ceea ce vedem acum este că cetățenii, contra cost, pentru aventură sau din alte motive, se implică în astfel de activități.” El a descris acest fenomen drept „infracționalitate ca serviciu”.

Agențiile de informații din întreaga Europă au început să își avertizeze cetățenii cu privire la riscul de a fi recrutați. În Germania, autoritățile au lansat în septembrie o campanie media care avertizează cetățenii să nu devină „agenți de unică folosință”.

Olanda a mers și mai departe, înăsprindu-și legislația și creând unitatea condusă de Ait Daoud pentru a o aplica. Guvernele străine ar putea să se gândească de două ori înainte de a interveni, „pentru că acum ar putea exista o întreagă echipă care lucrează pentru a te opri”, a spus el.

Rusia atrage de obicei cea mai mare atenție când vine vorba de ingerințe externe în Europa, dar agențiile de informații avertizează constant și asupra amenințărilor venite din China și Iran.

În ceea ce privește represiunea transnațională, situația în care guvernele vizează disidenți și comunități din diaspora în străinătate, lista țărilor implicate este și mai lungă.

Din motive de securitate, Ait Daoud a refuzat să spună cât de mare este noua echipă de poliție, dezvăluind doar că include o unitate dedicată de securitate cibernetică.

Combaterea ingerințelor externe este mai puțin directă decât lupta împotriva terorismului, a spus Ait Daoud, care a petrecut trei ani la Coordonatorul Național pentru Securitate și Antiterorism înainte de a-și prelua noul rol.

„Dacă cineva vrea să comită un act terorist, de obicei este motivat ideologic”, a spus el. „Se mișcă în acele cercuri, vorbește într-un anumit fel, caută explozibili sau arme de foc. Toate acestea sunt vizibile.”

Telegram, pepinieră de potențiali spioni

Operațiunile de informații, în schimb, au loc într-o „zonă gri între război și pace”, a spus el, mare parte dintre ele desfășurându-se online. Rapoartele serviciilor de informații și ale presei indică platforma de mesagerie Telegram, populară în Rusia, ca un instrument-cheie de recrutare.

Într-un caz mediatizat din septembrie, echipa lui Ait Daoud a fost implicată în arestarea a doi tineri de 17 ani în legătură cu ceea ce procurorii spun că a fost un plan dirijat de Rusia.

Adolescenții sunt suspectați că au încercat să cartografieze traficul de internet din jurul unor obiective importante din Haga folosind un dispozitiv cunoscut sub numele de „Wi-Fi sniffer”, presupus la ordinul unui grup de hackeri afiliat statului rus. Potrivit presei olandeze, printre ținte s-au numărat ambasada Canadei și birourile Europol și Eurojust.

Ait Daoud a refuzat să comenteze direct cazul, dar a spus că acesta ilustrează o preocupare mai amplă: faptul că multe dintre persoanele implicate în astfel de operațiuni „nu sunt neapărat infractori experimentați sau spioni profesioniști”.

El a adăugat că tinerii cu vârste între 12 și 20 de ani sunt „suprareprezentați” în infracțiuni precum traficul de droguri și terorismul, dar a făcut referire la un studiu care sugerează că suspecții în comploturi de război hibrid rusești sunt adesea mai în vârstă, de obicei în jurul vârstei de 30 de ani.

O altă provocare pentru anchetatori este colectarea de suficiente dovezi pentru a obține o condamnare. Conform noii legi olandeze privind spionajul, procurorii trebuie să dovedească faptul că un suspect a acționat în mod conștient în numele unui stat străin.

Această dificultate a fost evidențiată în această săptămână, când o instanță olandeză a condamnat un angajat al agenției naționale de combatere a terorismului la 20 de luni de închisoare pentru sustragerea unor documente de stat. Decizia a fost o lovitură pentru procurori, care au susținut că bărbatul a spionat în secret pentru Maroc și au cerut o pedeapsă de 12 ani într-un caz considerat unul dintre cele mai mari scandaluri de securitate din ultimii ani.