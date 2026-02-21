Recrutorii Wagner, care angajau oameni pentru războiul împotriva Ucrainei în regiunile sărace ale Rusiei, au primit o nouă misiune. FOTO: Hepta

Serviciile de informații ale lui Putin continuă să utilizeze recrutori din cadrul grupării Wagner și din “fabrica de troli” pe care aceasta a creat-o. Oficiali occidentali din serviciile de informații au declarat pentru Financial Times că foștii acoliți ai lui Evgheni Prigojin recrutează acum agenți în Europa pentru a comite acte de sabotaj.

Recrutorii Wagner, care angajau oameni pentru războiul împotriva Ucrainei în regiunile sărace ale Rusiei, au primit o nouă misiune: să caute în Europa persoane care, în ciuda vulnerabilității lor financiare, ar fi de acord să comită acte de sabotaj și violență, potrivit unor oficiali din serviciile secrete. Agenția rusă de informații militare GRU „folosește specialiștii aflați la dispoziția sa în acest scop”, a declarat un oficial occidental al serviciilor secrete, referindu-se la agenții Wagner.

Pe măsură ce țările europene au expulzat sute de spioni ruși care operau sub acoperire diplomatică, GRU și FSB au început să recruteze agenți „de unică folosință” - infractori, șomeri, migranți și persoane marginalizate dispuse să efectueze activități de supraveghere, incendiere, agresiune și vandalism pentru o plată relativ mică. Agenții grupului Wagner și din „fabricile de troli”, care răspândesc de mult timp dezinformare în Occident, s-au adaptat ușor, dovedindu-se a fi un instrument rudimentar, dar extrem de eficient, pentru ca GRU să atingă acest obiectiv, au declarat oficiali de rang înalt din serviciile de informații europene pentru FT.

Potrivit unuia dintre ei, „vorbesc aceeași limbă” cu potențialii agenți. Canalele lor de Telegram sunt foarte utile la marketing și „își cunosc publicul”, a spus un altul.

Așa a fost recrutat în Marea Britanie, la sfârșitul anului 2023, Dylan Earl, în vârstă de 21 de ani, condamnat anterior pentru infracțiuni minore. Apoi a recrutat alți patru tineri și, împreună, au dat foc unui depozit din estul Londrei, legat de o companie ucraineană. Earl plănuia, de asemenea, să „ardă din temelii” magazinul de vinuri și restaurantul lui Yevgeny Chichvarkin.

A fost recrutat prin canalele Telegram asociate cu Wagner. Agentul Wagner care i-a devenit intermediar l-a invitat pe Earl să se alăture luptei împotriva Occidentului, scriind că era „înțelept și inteligent, în ciuda tinereții sale”: “Ești pumnalul nostru în Europa și te vom ascuți cu grijă. Și apoi vom începe să te folosim în bătălii serioase”.

La rândul său, Earl i-a promis șefului său că va deveni „cel mai bun spion pe care l-ai văzut vreodată”.

Atacul de la Londra a fost primul dintr-o lungă serie de acte de sabotaj din Europa. Associated Press a identificat cel puțin 145 de acte de sabotaj care se încadrează în imaginea unui război hibrid declanșat de Rusia împotriva Occidentului.

Cu toate acestea, această abordare a agențiilor de informații rusești are un dezavantaj major, notează FT. Deși acestea câștigă în amploare și costuri prin utilizarea de intermediari precum Wagner pentru recrutarea de amatori, pierd în competență și discreție. Până în prezent, au fost prevenite mult mai multe atacuri decât au fost executate cu succes.