Peste 150 de aeronave americane au fost mobilizate în Europa și Orientul Mijlociu, în timp ce Trump ia în calcul lovituri militare

Consolidarea militară are loc după ce negocierile nucleare dintre cele două țări s-au încheiat săptămâna trecută fără un acord. sursa foto: Getty

Armata SUA și-a intensificat rapid prezența în apropierea Iranului, relocând peste 150 de aeronave către baze din Europa și Orientul Mijlociu după ce a doua rundă de negocieri nucleare dintre Statele Unite și Iran s-a încheiat fără progrese, pe 17 februarie, potrivit datelor publice de monitorizare a zborurilor și imaginilor din satelit analizate de The Washington Post.

Actuala desfășurare de forțe americane în regiune este printre cele mai ample din ultimele peste două decenii, de dinaintea războiului din Irak, în 2003. Mobilizarea vine după ce președintele Trump a amenințat că va ataca Iranul dacă nu se ajunge la un acord care să limiteze programul nuclear iranian, fără a preciza însă obiectivele unei eventuale lovituri. Oficialii iranieni au declarat că un acord este posibil, dar că negocierile vor necesita timp.

Experții care au analizat desfășurarea spun că aceasta depășește acumularea de forțe observată înaintea loviturilor americane asupra programului nuclear iranian din iunie anul trecut. Potrivit acestora, tipul de echipamente și forțe mobilizate indică pregătirea pentru o campanie de mai multe zile, fără o invazie terestră.

Zeci de avioane suplimentare se află la bordul portavionului USS Gerald R. Ford, care a fost observat luni în largul insulei grecești Creta. Ford este al doilea portavion trimis în Orientul Mijlociu, iar sosirea sa înseamnă că aproximativ o treime din toate navele active ale SUA se află acum în regiune.

„Nivelul masiv de forță acumulat înseamnă că armata SUA poate executa orice decide Trump – de la o campanie susținută, intensă, la lovituri mai țintite și limitate”, a declarat Dana Stroul, fost adjunct al secretarului apărării pentru Orientul Mijlociu, în prezent director de cercetare la Washington Institute, un think tank axat pe politica externă americană în regiune.

Dacă administrația plănuiește o campanie aeriană extinsă, de câteva săptămâni, vor fi necesare și mai multe resurse militare, a afirmat Mark Cancian, consilier principal la Center for Strategic and International Studies.

Oficialii din domeniul apărării au confirmat fluxul major de forțe americane către Orientul Mijlociu, dar au refuzat să ofere detalii, invocând motive de securitate operațională.

Peste jumătate dintre noile aeronave americane au aterizat la baze din Europa, potrivit imaginilor satelitare și datelor de urmărire a zborurilor. Prin poziționarea aparatelor în Europa de Est, în afara razei majorității rachetelor iraniene, și nu în baze din Golf, SUA pot plasa strategic echipamente sau personal fără a oferi Iranului o „țintă tentantă”, a explicat Gregory Brew, analist specializat pe Iran la Eurasia Group.

Majoritatea aeronavelor vizibile în datele de monitorizare sunt avioane de transport și realimentare în aer. Avioanele de luptă își dezactivează adesea semnalul de localizare, fiind mai greu de urmărit, cu excepția cazurilor în care apar în imagini satelitare.

Baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania a devenit un punct-cheie pentru activele aeriene americane care intră în regiune. Peste 60 de avioane de luptă erau vizibile în imagini satelitare realizate vineri. În imagini se disting peste o duzină de avioane F-35 aliniate pe pistă. Acestea sunt frecvent utilizate pentru neutralizarea sistemelor de apărare aeriană ale adversarului, deschizând calea pentru alte aeronave. F-35, avion de luptă avansat cu capacități stealth, dispune și de capabilități de război electronic, a explicat Brew.

SUA au desfășurat în ultimele zile peste o treime din flota activă de avioane E-3G Sentry în Europa și Orientul Mijlociu, potrivit datelor de monitorizare a zborurilor și unei analize suplimentare realizate de cercetătorul independent Steffan Watkins. Echipat cu un radar rotativ de mari dimensiuni, E-3G este o aeronavă de avertizare timpurie capabilă să detecteze ținte și să supravegheze spațiul aerian în orice condiții meteo, oferind o imagine în timp real a activității din zonă.

Zeci de avioane de luptă au fost fotografiate în ultimele zile pe aerodromuri din Europa. Imagini publicate online arată o duzină de F-22A Raptor la baza aeriană Lakenheath din Regatul Unit și cel puțin un F-16 Fighting Falcon aterizând în Azore.

Un videoclip filmat dintr-un avion de pasageri care rula pe pista aeroportului Chania din Creta și publicat pe TikTok sâmbătă arată cel puțin 10 avioane F-35 suplimentare, alături de alte aeronave de luptă. Avioane cisternă pentru realimentare și cel puțin o aeronavă de recunoaștere au ajuns la aeroport după 17 februarie, potrivit datelor de urmărire a zborurilor și imaginilor satelitare.

Zeci de alte aeronave, inclusiv aparate utilizate pentru război electronic, se află la bordul portavionului USS Abraham Lincoln, poziționat în largul coastelor Omanului de la începutul lunii februarie, și al USS Gerald R. Ford, care navighează în apropiere de Creta, potrivit imaginilor analizate de The Post.

Ambele portavioane sunt escortate de distrugătoare cu rachete ghidate, echipate cu zeci de rachete Tomahawk – tipul de muniție folosit de forțele americane pentru a lovi ținte nucleare iraniene în iunie.

„Indiferent ce intenționează administrația să facă în privința Iranului, vor să o facă la scară mare, dar rapid, cu riscuri minime de represalii sau consecințe negative”, a spus Brew.