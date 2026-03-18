Grindeanu acuză un „șantaj” în Parlament și vorbește de o nouă majoritate „ad-hoc” USR-PNL-AUR-POT: „Le urăm succes”

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat, mierecuri, după scandalul uriaș din Parlament care a dus la amânarea ședințelor pentru adoptarea bugetului de stat. Decizia a fost luată după ce amendamentul depus de PSD a fost respins la vor în comisia de buget, ulterior, social-democrații au anunțat că nu vor vota bugetul. Ședința s-a suspendat ca liderii politici să găsească o soluție pentru blocajul din Parlament.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Sorin Grindeanu acuză „un șantaj” și vorbește de o nouă majoritate USR-PNL-AUR-POT.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună”, a scris Grindeanu.

Plenul reunit convocat pentru miercuri seara a fost amânat până când Coaliția va găsi o soluție de deblocare a crizei.

Bogdan Huțucă, președintele Comisiei de Buget, a spus că ”E o situație fără precedent, ceea ce facem noi astăzi, ce decizie se ia la nivel de lider de partide are consecințe asupra României și a nivelului cu care se împrumută România”

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, a declarat că este datoria tuturor să găsească o soluție corectă care să nu pună România în pericol. ”Suntem disponibili pentru a găsi o soluție corectă care să nu pună România în pericol. În același timp, nu putem să punem o sursă incertă ca și sursă de finanțare. Asrfel de greșeli am făcut în trecut și am ajuns la deficit”, a spus Nazare

De partea cealaltă, PNL a dat un comunicat, miercuri seara, în care cere PSD să nu mai blocheze bugetul.

„Partidul Național Liberal solicită astăzi, cu toată seriozitatea, partenerilor de coaliție din PSD să renunțe la amenințarea de a bloca votul pe legea bugetului de stat pe 2026 și să acționeze în interesul cetățenilor pe care îi reprezintă.

Înțelegem că există, în orice coaliție, divergențe de opinie și priorități diferite. Acestea se rezolvă la masa negocierilor, în cadrul instituțional agreat, nu prin amenințări cu blocarea mecanismului bugetar al statului. PNL și-a asumat reforma fiscală și responsabilitatea macroeconomică tocmai pentru că știe ce înseamnă să guvernezi cu responsabilitate, nu cu populism.

Fără un buget votat în Parlament, România intră într-un vid funcțional, cu consecințe imediate.