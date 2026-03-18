WSJ: Rusia ajută Iranul să lovească țările din Golf și Israelul. Putin a pus la dispoziția Teheranului flota de sateliți VKS

Rusia își extinde schimbul de informații și cooperarea militară cu Iranul pentru a ajuta Teheranul în războiul contra SUA şi Israel. Kremlinul le furnizează iranienilor imagini din satelit și tehnologie îmbunătățită a dronelor, scriu jurnaliștii de la Wall Street Journal. Datele furnizate de Rusia provin de la o flotă de sateliți care oferă informații pentru operațiuni militare, a declarat un oficial. Flota este gestionată de Forțele Aerospațiale Ruse, mai cunoscute sub acronimul rusesc VKS.

Rusia încearcă să-și păstreze cel mai apropiat partener din Orientul Mijlociu în lupta împotriva puterii militare americane și israeliene și să prelungească un război care aduce beneficii militare și economice Rusiei, mai transmite sursa amintită.

Tehnologia furnizată include componente ale dronelor Shahed modificate, care sunt menite să îmbunătățească comunicarea, navigația și direcționarea, au declarat sursele citate de WSJ.

Rusia și-a valorificat, de asemenea, experiența în utilizarea dronelor în Ucraina, oferind îndrumări tactice cu privire la numărul de drone care ar trebui utilizate în operațiuni și la altitudinile de la care ar trebui să atace, au declarat persoanele respective, printre care se număra și un ofițer de informații european de rang înalt.

Rusia a furnizat Iranului locațiile forțelor militare americane din Orientul Mijlociu, precum și pe cele ale aliaților săi regionali, a relatat The Wall Street Journal. Această cooperare s-a aprofundat în primele zile ale războiului, Rusia furnizând recent imagini din satelit direct Iranului, au declarat două dintre persoane, ofițerul și un diplomat din Orientul Mijlociu.

Analiștii spun că asistența este similară cu informațiile pe care SUA și aliații europeni le-au furnizat Ucrainei în ultimii ani. În Golf, se crede că ajutorul Moscovei a ajutat Iranul în recentele atacuri asupra sistemelor radar americane din regiune, au declarat sursele. Aceste atacuri au inclus un radar de avertizare timpurie pentru un sistem Terminal High Altitude Area Defense, sau Thaad, din Iordania, precum și alte ținte din Bahrain, Kuweit și Oman.

Kremlinul nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Imaginile din satelit pot oferi o detaliere mai mare a detaliilor și mișcărilor țintelor terestre și maritime, pentru a ajuta la țintirea înainte de impact, precum și la evaluarea pagubelor în urma unei lovituri.