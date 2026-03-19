JD Vance le spune americanilor că „aliații suferă mai mult” decât ei din cauza prețurilor mari la combustibili

2 minute de citit Publicat la 13:25 19 Mar 2026 Modificat la 13:25 19 Mar 2026

Vicepreședintele JD Vance îi avertizează pe americani că au "un drum greu" în săptămânile următoare, din cauza prețurilor la carburanți. Foto: Getty Images

Creșterea prețului la carburanți în urma războiului din Orientul Mijlociu este una temporară, iar Administrația Trump depune eforturi pentru a reduce tarifele la benzină și motorină, declară vicepreședintele SUA, JD Vance, citat joi de presa de peste Ocean.

Vance a făcut declarația în timpul unei vizite la un obiectiv industrial din Michigan.

"Prețurile la benzină au crescut și știm asta. Știm că oamenii suferă din această cauză și facem tot ce putem pentru a ne asigura că prețurile vor scădea.

Președintele a spus - și sunt de acord cu asta - că e vorba de un șoc temporar", a susținut el, înainte de a acuza pentru situația din prezent precedenta administrație democrată.

"Ceea ce s-a întâmplat sub Administrația Biden a fost că prețurile la benzină au stat sus timp de patru ani.

E adevărat că prețurile la benzină s-au majorat în prezent dar, sincer, nici măcar nu sunt la fel de mari ca în anumite perioade ale administrației Biden", a argumentat vicepreședintele american.

JD Vance: Aliații din străinătate ai SUA suferă mai mult decât americanii din cauza creșterii cotațiilor țițeiului

Prețurile au crescut constant în urma atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului din ultimele săptămâni, amintește presa din SUA.

Începând de miercuri, prețul mediu pentru un galon (cca 3,79 litri, n.r.) de benzină costă în Statele Unite 3,84 dolari, față de 2,92 dolari în urmă cu o lună.

În ultimele săptămâni, administrația republicană a discutat cu aliații săi pentru a elibera sute de milioane de barili de petrol din rezervele de petrol, într-un efort de a determina scăderea prețurilor, a amintit JD Vance.

El a adăugat că în prezent, numeroși aliați ai Statelor Unite "suferă mult mai mult" decât americanii.

"Deci, oricât de mult trebuie să ne concentrăm pe scăderea acestor prețuri la benzină, realitatea este că, în străinătate, ei simt situația mult mai rău decât noi, pentru că noi am luat măsurile necesare pentru a ne proteja sectorul energetic", a continuat vicepreședintele, potrivit căruia, odată ce operațiunile militare împotriva Iranului se încheie, prețurile ar trebui să scadă la nivelurile anterioare.

JD Vance: Promit că, atunci când războiul se va încheia, prețurile vor reveni "la realitate"

"Promitem că, atunci când acest conflict se va încheia, vom vedea cum prețurile la energie revin la realitate, pentru că asta a promis președintele că va face. A prezentat o agendă dominantă în sectorul energiei. Ne-a făcut mult mai siguri în fața acestor lucruri.

Dar e adevărat că avem un drum dificil în față pentru următoarele săptămâni. Totuși, este temporar", a reiterat el.

Statele Unite produc mai mult petrol decât orice altă țară a lumii, potrivit Administrației americane pentru Informații în domeniul Energetiei, EIA.

Începând cu 2023, conform celor mai recente date disponibile, SUA produc aproximativ 13 milioane de barili pe zi, pe locurile 2 și 3 fiind Rusia și Arabia Saudită.