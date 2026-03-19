Dacia Duster se fabrică şi se vinde în India sub sigla Renault, iar preţul i-a uimit pe mulţi: Arată ca o maşină pentru oameni bogaţi

Mașină Dacia Duster. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Duster se fabrică şi în oraşul Chennai, din estul Indiei, însă celebrul SUV românesc se vinde acolo sub sigla Renault. În afara volanului pe partea dreaptă, maşina are şi un design diferit faţă de Dacia Duster comercializată în Europa. "Arată ca o Dacia Duster pentru oameni bogaţi", au notat specialiştii în domeniul auto de la carscoops.com. Cu toate acestea, Duster-ul indian se vinde la preţuri accesibile chiar şi pentru piaţa de acolo, între 11.400 și 19.800 de dolari.

Noul Renault Duster a ajuns oficial în India. Deși forma sa generală rămâne fidelă designului familiar, marca franceză i-a dat o notă proaspătă, cu detalii de stil adaptate pieței locale și un interior mai rafinat, cu scopul de a ieși în evidență în segmentul SUV-urilor, din ce în ce mai aglomerat.

Vizual, Duster-ul indian se deosebeşte față de frații săi globali datorită câtorva modificări exterioare distincte. Farurile păstrează carcasa familiară, dar semnătura luminoasă renunță la motivul global în formă de Y în favoarea unui aranjament LED mai simplu.

Duster-ul indian, un design mai agresiv

Inscripția îndrăzneață Duster e ștanțată pe grilă, iar bara de protecție față are un aspect mai agresiv, cu o placă de protecție supradimensionată, cu efect de aluminiu, și prize de aer laterale mărite. Pe laterale, profilul nu s-a abătut mult de la șablon, dar grilele cu marca Renault înlocuiesc acum ornamentele din plastic de pe ușile din față.

Ce dotări are

Modelul entry-level Authentic nu dispune de un ecran de infotainment, dar Evolution primește un ecran tactil de 10,1 inci, împreună cu un panou de instrumente digital de 7 inci și un sistem audio Arkamys cu șase difuzoare. Modelul Techno adaugă dotări precum trapa panoramică, aer condiționat cu două zone și încărcare wireless, ceea ce îl face o ofertă destul de atractivă.

Renault pune și accent pe caracterul practic, Duster oferind un spațiu în portbagaj de 518 litri, extensibil până la 700 de litri atunci când este pliat până la plafon.

Ce preţuri are Renault Duster în India

Renault Duster 2026 se lansează în India cu un preț de pornire introductiv de 11.400 de dolari pentru modelul entry-level Authentic cu motorul turbo de 1.0 litri și cutie de viteze manuală.

Mdelul emblematic Iconic Launch Edition cu motorul turbo de 1.3 litri și o cutie automată DCT are un preț de 19.800 de dolari. Acesta este prețul de pornire al Dacia Duster cu specificații UE, cu echipamente standard.