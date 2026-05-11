Tot mai mulți români aleg mașini electrice și hibride. Înmatriculările au crescut cu 26% în aprilie

Mașinile electrice și hibride sunt tot mai căutate de români. Foto: Getty Images

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut, în România, cu 2,7% în luna aprilie a acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrice și hibride au raportat o majorare de 26% şi o cotă de piaţă de 68%, arată datele preliminarii ale Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), publicate luni, citat de Agerpres.

Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de 62%, urmat de Clasa C - cu o cotă de 19,4% şi Clasa B - cu 12,1%.

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna aprilie a acestui an, faţă de perioada similară din 2025, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de 15,3%, până la o pondere de 20%, iar motorizările pe motorină consemnează o diminuare de 43,3%, la 4,9%.

De asemenea, autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid raportează o scădere de 0,1% şi au ajuns la o pondere de 27,7% din totalul pieţei de autoturisme.

Pe de altă parte, autoturismele "electrificate", respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV şi PHEV), precum şi cele mild-hibrid şi full hibrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) deţin, în luna aprilie a anului 2026, o cotă de piaţă de 68%, fiind cel mai important segment de pe piaţa românească, care depăşeşte cota deţinută de motorizările pe benzină şi motorină.

În această marjă, autoturismele full electrice deţin o cotă de 6,3% din piaţă, în timp ce autoturismele plug-in hibrid au marcat o cotă 9,8%, în creştere de la 5,3%, în aprilie 2025.

În anul 2026, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y - cu 426 de unităţi şi o creştere de 284%, de la un an la altul, BYD Dolphin Surf (324 de unităţi) şi Dacia Spring (239).

Totodată, pe segmentul autoturismelor plug-in, primele locuri sunt ocupate, în ordine, de BYD Seal U - cu 321 de unităţi, Chery Tiggo 8 - cu 183 de unităţi si Volkswagen Tiguan (171).

Conform datelor citate, autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc, în 2026, Toyota Corolla - cu 1.444 de unităţi şi o creştere de 45% faţă de anul precedent, urmată de Dacia Bigster - cu 975 de unităţi şi Toyota Yaris Cross (868).

În acelaşi timp, la categoria autoturismelor mild hybrid conduce Dacia Duster - cu 920 de unităţi şi o scădere de 60%, apoi Skoda Octavia - cu 518 de unităţi şi Suzuki Vitara Cami (473).

Vehiculele comerciale uşoare şi minibus înregistrează, în aprilie 2026, o creştere uşoară (+0,1%), comparativ cu aprilie 2025, din care vehiculele comerciale uşoare fără minibus, un salt de 12,5%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale uşoare electrice au atins, în primele patru luni ale anului 2026, un volum de 143 de unităţi, faţă de 281 de exemplare, în aceeaşi perioadă a anului trecut.

La vehiculele comerciale grele şi autobuze se înregistrează o scădere 0,1%, segment în care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele un recul de 0,3%.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile este o organizaţie non-profit, înfiinţată în anul 1994, membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA, din 1996.