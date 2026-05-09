Motivul pentru care tot mai mulți șoferi își învelesc cheia de la mașină în folie de aluminiu

Infractorii folosesc din ce în ce mai des metode sofisticate care exploatează sistemele „keyless”. Foto: Getty Images

Tot mai mulți șoferi își învelesc cheile mașinii în folie de aluminiu, iar motivul ține de furturile „invizibile”, care pot avea loc în câteva secunde, fără spargere, scrie Economic Times.

Obiceiul de a lăsa cheile pe masă, lângă ușa de la intrare, pare banal. Însă, odată cu evoluția mașinilor, acest gest poate deveni un risc. Până în 2023, peste un milion de autoturisme au fost furate în Statele Unite, iar anchetatorii spun că hoții nu mai folosesc doar forța brută. Ei combină metodele clasice cu tehnologia modernă pentru a fura mașini fără să lase urme.

Potrivit National Insurance Crime Bureau, infractorii folosesc din ce în ce mai des metode sofisticate care exploatează sistemele „keyless”. Ceea ce era considerat cândva un avantaj a devenit, în unele cazuri, o vulnerabilitate.

Sistemele de acces fără cheie funcționează prin semnale wireless transmise constant între mașină și telecomandă. Când vehiculul detectează cheia în apropiere, ușile se deblochează automat. Inginerii de la Analog Devices arată că peste 70% dintre mașinile moderne folosesc astfel de tehnologii, bazate pe frecvențe radio.

Pentru șoferi, totul pare simplu și comod. În realitate, aceste semnale pot fi interceptate, amplificate sau redirecționate.

Cea mai frecventă metodă folosită de hoții moderni se numește „relay attack”. Nu presupune spargerea geamurilor sau forțarea încuietorilor, ci captarea și retransmiterea semnalului.

De obicei, acționează două persoane: una stă lângă mașină, cealaltă în apropierea cheii (de exemplu, în interiorul locuinței). Cu ajutorul unor dispozitive, semnalul cheii este captat și transmis către mașină, care „crede” că cheia este lângă ea și se deblochează instant.

Studiile arată că semnalul poate ajunge până la aproximativ 15 metri în interiorul unei case, ceea ce înseamnă că o cheie lăsată lângă ușă sau fereastră poate fi detectată din exterior. Cercetători precum Aurelien Francillon, Boris Danev și Srdjan Capkun au demonstrat că astfel de atacuri pot funcționa chiar și atunci când cheia se află la zeci de metri distanță.

Folia de aluminiu, o soluție simplă

Pentru a reduce acest risc, unii șoferi au apelat la o metodă neașteptată: învelirea cheii în folie de aluminiu. Deși pare ciudat, principiul este valid.

Folia acționează ca o versiune simplă a unei „cuști Faraday”, concept asociat fizicianului Michael Faraday. Aceasta blochează semnalele electromagnetice, împiedicându-le să iasă sau să intre.

Potrivit National High Magnetic Field Laboratory, astfel de „învelișuri” pot opri undele radio, izolând dispozitivul din interior. Chiar dacă folia nu este perfectă, ea poate reduce semnificativ semnalul dacă este folosită corect.

Cum funcționează în practică

Eficiența depinde de cât de bine este acoperită cheia. Orice spațiu liber poate permite semnalului să „scape”. Mai multe straturi de folie și marginile bine sigilate cresc protecția.

Este recomandat și un test simplu: pui cheia în folie și te apropii de mașină. Dacă aceasta nu se mai deblochează, înseamnă că metoda funcționează. Această recomandare este făcută inclusiv de poliție.

De asemenea, contează unde sunt păstrate cheile. Dacă sunt ținute departe de uși și ferestre, riscul scade, mai ales dacă protecția nu este perfectă.

Nu este o soluție completă

Folia de aluminiu poate ajuta, dar nu elimină complet riscul. Mașinile pot fi furate și prin alte metode, precum tractarea sau forțarea accesului.

Experții recomandă măsuri suplimentare: huse speciale care blochează semnalul, dezactivarea cheii când nu este folosită și actualizarea sistemelor de securitate.

Organizații precum Thatcham Research subliniază importanța unei protecții în mai multe straturi.

Producătorii auto încearcă deja să îmbunătățească securitatea. Tehnologii precum Ultra Wideband pot măsura mai precis distanța dintre cheie și mașină, reducând riscul atacurilor. Unele chei moderne au senzori de mișcare și nu mai emit semnal dacă stau nemișcate.

Totuși, aceste soluții nu sunt încă prezente pe toate modelele.