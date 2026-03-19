Colectarea gunoiului a fost suspendată într-un oraș din Thailanda, după ce autoritățile locale au rămas fără motorină

1 minut de citit Publicat la 13:15 19 Mar 2026 Modificat la 13:15 19 Mar 2026

Mașinile de salubritate nu au mai putut ieși pe traseu / sursă foto: Getty Images

Colectarea deșeurilor a fost suspendată marți dimineață în unele zone din orașul Kanchanaburi, Thailanda, din cauza lipsei de motorină. Autoritățile locale au reluat parțial activitatea abia după-amiază, după ce au reușit să obțină combustibil.

Primăria a anunțat localnicii că există probleme la alimentarea cu combustibil, motiv pentru care mașinile de salubritate nu au mai putut ieși pe traseu.

Spre seară, a fost reluat parțial, însă oficialii au întârzierile ar putea persista, deoarece livrările de combustibil în provincie nu reveniseră încă la normal, scrie Bangkok Post.

Situația face parte dintr-o criză mai amplă de combustibil din Thailanda, provocată de cumpărările masive și blocajele din lanțurile de aprovizionare, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Ministrul Energiei, Atthapol Rerkpiboon, spune că situația este una extrem de dificilă, mai ales pentru serviciile esențiale pentru populație, precum colectarea gunoiului și sistemul sanitar.

El a mai adăugat că guvernul a luat măsuri pentru a crește treptat și a plafona prețul motorinei la pompă, pentru a gestiona situația.

Prețurile petrolului au crescut din nou după ce Iranul a atacat infrastructura energetică din țările din Golful Persic.

Principalul centru energetic al Qatarului, Ras Laffan, a suferit „pagube extinse” după ce a fost atacat de două ori de rachete iraniene în 12 ore.

Echipele de intervenție de urgență se ocupau de incendiile de la instalație, cea mai mare instalație de GNL din lume. Ministerul Apărării a declarat că amplasamentul a fost lovit de rachete balistice.

