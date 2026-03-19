Ciprian Ciucu a anunţat că scoate "caşcarabetele" ilegale din Herăstrău şi Cişmigiu: "Suntem la început, ne facem mâna"

Ciprian Ciucu a anunţat că scoate "caşcarabetele" ilegale din Herăstrău şi Cişmigiu. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, că scoate caşcarabetele din parcuri şi a dat un exemplu din Herăstru, de tip "înainte" şi "după". "După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB", a afirmat Ciucu.

"Scoatem caşcarabetele din parcuri. După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu. Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB.

Acum suntem la început, ne facem mâna. Poliția Locală a Municipiului București începe să miște. Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere", a transmis edilul Capitalei.

Ciucu, solicitare şi către companiile de utilităţi

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit, miercuri, cu reprezentanţii companiilor de utilităţi din Bucureşti şi le-a cerut acestora să-şi coordoneze lucrările cu cele ale autorităţilor locale, astfel încât asfaltul şi spaţiile verzi să nu mai fie distruse de intervenţii ulterioare ale acestor societăţi.

"Torni asfalt proaspăt, amenajezi spații verzi și te trezești că vine vreo companie de utilități și sparge, sapă, distruge tot", a spus Ciucu, după ce a purtat discuţii cu Apa Nova, Distrigaz, Rețele Electrice România, Netcity Telecom, Termoenergetica, Compania de Iluminat Public, Administrația Străzilor, Energetica Servicii şi STB.