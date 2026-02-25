Donald Trump spune că Iranul are arme care „deja pot lovi teritoriul Europei” și care ar putea „lovi teritoriul SUA”

Foto: Profimedia Images

Preşedintele american, Donald Trump, a acuzat Iranul că dezvoltă arme capabile să lovească Statele Unite, dar a declarat, totodată, în discursul său privind Starea Uniunii adresat Congresului că este în favoarea unei abordări diplomatice cu regimul de la Teheran.

„Iranul a dezvoltat deja rachete care pot ameninţa Europa şi bazele noastre militare şi lucrează la construirea de rachete care ar putea ajunge să lovească teritoriul Statelor Unite”, a declarat Trump. SUA au desfășurat deja un contingent militar numeros în regiunea Golfului.

„Fuseră avertizaţi să nu încerce să-şi reconstruiască programul nuclear după operațiunea de anul trecut. Cu toate acestea, ei continuă şi îşi urmăresc în prezent ambiţiile nucleare sinistre”, a adăugat el.

„Preferinţa mea este pentru o soluţie diplomatică la această problemă, dar un lucru este sigur: nu voi permite niciodată principalului sponsor mondial al terorismului să dobândească o armă nucleară”, a declarat Donald Trump în discursul său.

„Suntem în negocieri cu ei. Vor să ajungă la un acord, dar nu am auzit încă acele cuvinte magice: «Nu vom avea niciodată arme nucleare»”, a adăugat Trump.

Preşedintele SUA a invocat Operaţiunea Midnight Hammer, din 22 iunie 2025, când forţele americane au atacat instalaţiile nucleare de la Fordow, Natanz şi Isfahan, pentru a reaminti tuturor că Statele Unite au acţionat deja împotriva programului iranian.

„L-am anihilat, iar ei vor să o ia de la capăt”, a afirmat el.

„Pare că au ucis 32.000 de protestatari în țara lor, i-am oprit cu amenințările noastre din a mai spânzura pe alții. Sunt niște oameni teribili, au deja rachete care să poată amenința Europa și vor avea și rachete care să lovească SUA.

După operațiunea de anul trecut le-am spus să se oprească, acum își urmăresc din nou ambițiile. Discutăm cu ei, negociem cu ei, dar nu am auzit încă cuvinele magice de la ei. Aș prefera să rezolv problema prin diplomație, dar nu voi permite niciodată sponsorului numărul unu al terorismului să obțină arma nucleară”, a spus Trump în timpul discursului său SOTU.

Iranul a avertizat, luni, că orice atac american, inclusiv un „atac limitat”, va provoca un răspuns „puternic”, după ce preşedintele american a ridicat posibilitatea unui astfel de atac în cazul eşecului discuţiilor cu regimul de dictatură religioasă.

„Rachetele noastre nu pot ajunge pe teritoriul american. Prin urmare, este clar că trebuie să găsim o altă soluţie şi să atacăm baza americană din regiune”, a declarat ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, fără a menţiona la care dintre se referă.

Conform unui raport al Congresului american din 2025, arsenalul Iranului poate atinge ţinte aflate la o distanţă de până la 3.000 de kilometri, departe de teritoriul american.