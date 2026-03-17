Șoferii români și greci fac cozi în Bulgaria pentru benzină ieftină: Cât se economisește la pompă

Rapoartele de la granița dintre Grecia și Bulgaria arată o tendință crescândă a cetățenilor greci care călătoresc în Bulgaria pentru a profita de prețurile mai mici la benzină, cu diferențe care ajung până la 50 de cenți pe litru, potrivit Novinite.

Prețurile tot mai mari la carburanți îi fac și pe mulți șoferi români să caute alternative peste graniță în Bulgaria.

Unii călători încearcă chiar să umple recipiente suplimentare cu combustibil, o practică interzisă și supusă verificărilor autorităților grecești la întoarcere.

Dincolo de combustibil, mulți greci traversează granița în Bulgaria pentru a cumpăra carne, în special înainte de sărbători precum Paștele, invocând atât o calitate mai bună, cât și costuri mai mici.

Magazinele bulgare atrag, de asemenea, cumpărători care caută îmbrăcăminte, încălțăminte și electrocasnice, deși atractivitatea produselor alimentare a scăzut, deoarece prețurile din Bulgaria le-au ajuns în mare măsură pe cele din Grecia.

O practică întâlnită și în rândul șoferilor români

În cazul șoferilor români, numărul celor care aleg să meargă în Bulgaria pentru a alimenta este în creştere de la o zi la alta, având în vedere că în Bulgaria prețul este cu aproape 2 lei mai mic la pompă. Pentru șoferii din apropierea graniței un plin făcut peste frontieră poate însemna chiar și 100 de lei economisiți.

Ministrul Energiei a pus pe masa Guvernul un set de propuneri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni seară, că nu pot fi luate măsuri ”din scurt” privind creşterile de preţuri la motorină şi benzină, dar că Guvernul va discuta săptămânal acest subiect pentru a vedea care este decizia potrivită.

Premierul Ilie Bolojan a spus duminică într-un interviu la Digi 24 că a discutat cu principalii operatori de pe piața de carburanți, precum OMV, Rompetrol și Socar, pentru a evalua stocurile. El a precizat că în România creșterile de prețuri la pompă au fost mai mici decât în țările din vest. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a spus că nu e de acord cu propunerea de plafonare a prețurilor la pompă.