Investiții în infrastructura aeriană din România: aeroportul Mihail Kogălniceanu inaugurează un terminal modern

Astăzi, Aeroportul Mihail Kogălniceanu a deschis o aerogară nouă, la standarde internaționale. Foto: Aeroportul Mihail Kogalniceanu / Instagram

România continuă să facă investiții majore în infrastructură și să-și extindă capacitățile aeroportuare pentru a susține mobilitatea națională și internațională. După inaugurarea terminalului de la Craiova, astăzi Aeroportul Mihail Kogălniceanu deschide o aerogară nouă, la standarde internaționale. Cu această ocazie, Antena 3 CNN organizează la Constanța conferința „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare”, un eveniment care aduce informații extrem de utile, în exclusivitate, de la lideri ai industriei, decidenți și specialiști.

„Mă bucur să dăm iarăși vești încurajatoare despre ce se întâmplă în România, fiindcă de fiecare dată suntem asaltați de informațiile negative. Iar când vorbim despre Kogălniceanu, în ultimele luni am tot auzit despre desfășurările de trupe, despre cum se consolidează prezența străină aici, despre aeronavele militare care ajung. Ei bine, de data asta vedem o investiție absolut spectaculoasă. Cred că fiecare dintre cei care vor ajunge aici vor avea reacția de surprindere pe care am avut-o și noi când am intrat în parcarea noului aeroport. Și asta pentru că investiția înseamnă nu doar o clădire, ci toate facilitățile aeroportuare moderne, care plasează, în mod evident, Constanța din nou pe hartă.

Ne uităm de ani de zile cu invidie la vecinii de la sud, la cifrele pe care le raportau – număr de pasageri, curse aeriene, legături directe – aeroporturile din Bulgaria, de pildă, și ne întrebam de ce nu se poate și la noi. Eu cred că acum avem dovada că se poate. Avem și exemplul recent al aerogării din Craiova, inaugurată la sfârșitul anului trecut, care este deja în faza de semnare de noi contracte pentru rute noi, cu companii aeriene și destinații suplimentare.

Ca urmare, dacă ai infrastructura și partenerii, lucrurile devin limpezi. Altfel, știm, există și celebrele cârcoteli – de ce investim în aeroporturi care nu au suficientă deschidere sau conectivitate. Ei bine, trebuie să construiești baza ca să poți avea rezultate.

Vom discuta astăzi cu toți cei responsabili de acest proiect, dar și de ceea ce se întâmplă la nivel național: președintele Autorității Aeronautice, reprezentanți ai ROMATSA, ai Ministerului Transporturilor, ai zonei de turism din cadrul Ministerului Economiei, autorități locale și directori de aeroporturi din întreaga țară, despre cum putem transforma România într-un nod real de conectivitate în transportul aerian, așa cum am reușit, de exemplu, în domeniul energiei”, a explicat jurnalistul și moderatorul Adrian Ursu înainte de deschiderea conferinței.

Din această vară, reprezentanții aeroportului Constanța susțin că vor fi introduse curse către Milano și Roma, dar și către alte destinații internaționale. Deși, în acest moment, acestea sunt la nivel de plan, există speranțe că vor fi încheiate contractele necesare pentru operarea lor.