China ia distanță de SUA în materie de pământuri rare după o descoperire în Africa. Ce au găsit chinezii și cât le-au dat localnicilor

3 minute de citit Publicat la 23:45 21 Mai 2026 Modificat la 23:54 21 Mai 2026

Minieralele din pământuri rare sunt vitale în tehnologiile de vârf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Getty Images

O descoperire recent confirmată de elemente de pământuri rare într-o regiune din Tanzania ajută China să-și consolideze poziția de lider global în domeniu, scrie Business Insider Africa.

Noul zăcământ, localizat în districtul Ludewa, regiunea Njombe, din țara est-africană, dă, de asemenea, un nou impuls ambițiilor continentale de a juca rolul de furnizor important de minerale strategice, esențiale pentru tranziția globală către energie curată, adaugă publicația citată.

Descoperirea a fost realizată de compania chineză Hongji Mining Co. Ltd în parteneriat cu guvernul Tanzaniei.

A fost confirmată prezența elementelor neodim și praseodim, minerale-cheie pentru vehicule electrice, turbine eoliene și dispozitive electronice avansate.

Chinezii de la Hongji Mining Co. Ltd au făcut explorări menite să determine dimensiunea și viabilitatea comercială a zăcămintelor, înainte de realizarea unor investiții majore, a declarat Lucas Mlekwa, inginer minier din Njombe.

„Avem mari speranțe că Tanzania va deveni una dintre țările care vor beneficia economic în urma comerțului cu aceste minerale pe piețele regionale și internaționale. Este vorba de minerale extrem de valoroase, esențiale în multe tehnologii moderne”, a adăugat acest specialist.

Cu cât i-au despăgubit chinezii pe localnicii în zona cărora s-au făcut explorările

Potrivit publicației citate, prima fază a explorării realizate de Hongji Mining pe suprafața de 280 de kilometri pătrați a proiectului Mkiu s-a încheiat, iar evaluările impactului asupra mediului, împreună cu acordurile de compensare pentru comunitățile locale, sunt acum în desfășurare.

Compania chineză a anunțat că peste 350.000 de dolari (echivalentul unui miliard de șilingi tanzanieni) au fost deja plătiți locuitorilor afectați.

Directorul Hongji, Yahya Mohamed, a indicat că firma intenționează să utilizeze o tehnică numită "Recuperare In-Situ", prin care un solvent lichid este injectat în sol pentru a dizolva metalul țintă, soluția de minereu rezultată fiind pompată înapoi la suprafață pentru procesare.

„Ne dorim ca localnicii să beneficieze direct prin oportunități de angajare, dezvoltarea afacerilor și creșterea veniturilor gospodăriilor”, a declarat acest oficial.

Avantajul strategic al Chinei în domeniul pământurilor rare

Pământurile rare reprezintă un avantaj strategic pentru China în raport cu SUA și Europa, țara asiatică fiind prima în topul rezervelor, cu 44 milioane de tone, conform unor date disponibile la nivelul toamnei anului trecut.

În timp ce multe state occidentale s-au concentrat pe politici și angajamente privind schimbările climatice, China și-a extins agresiv capacitățile de producție și procesare a acestor minerale, asigurându-și o poziție dominantă pe piața globală.

Dacă SUA produc aproximativ 13% din minereurile brute globale, China controlează 70% din extracție și peste 90% din rafinare, separare și din producția de magneți, potrivit Business Insider Africa.

Analiștii spun că SUA ar putea avea nevoie de cel puțin 10 ani pentru a obține independență în aprovizionarea cu aceste elemente.

Africa, vizată de China pentru exploatarea de minerale de pământuri rare

Administrația Trump a implementat mai multe măsuri menite să încetinească avansul Chinei în domeniu.

Pe măsură ce companiile chineze se confruntă cu o concurență tot mai mare în alte regiuni, Beijingul s-a orientat din ce în ce mai mult către Africa.

O evaluare geologică din 2025 a arătat că pe acest continent există rezerve de circa două milioane de tone de oxid de pământuri rare, în timp ce zăcămintele identificate prin diverse studii și explorări ar depăși zece milioane de tone în cel puțin 12 țări.

În Tanzania, estimările indică aproape 900 de mii de tone de oxizi de pământuri rare și 3,3 milioane de tone sub formă de "resurse avansate".

În Angola, proiectul Ozango avansează către faza de producție. Zăcământul Songwe Hills din Malawi se apropie de comercializare, iar siturile Steenkampskraal și Zandkopsdrift din Africa de Sud găzduiesc unele dintre cele mai clar stabilite rezerve de pământuri rare de pe continent.

Explorările continuă și în Kenya, Namibia și Botswana, unde forajele preliminare au indicat perspectiva exploatării celor 17 elemente critice, alături de alte metale pentru baterii, conchide publicația citată.