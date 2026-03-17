Ar putea studenții români să plătească aceleași taxe ca britanicii la universitățile din Marea Britanie? În ce stadiu sunt discuțiile

Blocajul privind taxele pe care cetățenii UE ar trebui să le plătească este una dintre principalele provocări al discuțiilor dintre UE și Marea Britanie. FOTO Getty Images

Uniunea Europeană (UE) speră să relanseze urgent negocierile cu Regatul Unit privind „resetarea” relațiilor bilaterale, în conițiile în care există un risc ca discuțiile să se blocheze înaintea summitului planificat în iulie. Principala dispută rămâne taxa de școlarizare pe care cetățenii UE ar urma să o plătească în cadrul unui program propus pentru mobilitatea tinerilor, scrie The Guardian.

La o reuniune publică a Adunării Parlamentare de Parteneriat UE-UK de la Bruxelles, vicepreședintele Comisiei Europene și comisar pentru comerț, Maros Sefcovic, a afirmat că ambele părți trebuie să „schimbe viteza” pentru a se asigura că acordul va fi finalizat.

Blocajul privind taxele pe care cetățenii UE ar trebui să le plătească este una dintre principalele provocări, în timp ce ministrul britanic pentru comerț, Chris Bryant, a declarat că discuțiile privind un acord sanitar și fitosanitar (SPS) sunt complicate din cauza volumului de legislație necesar în parlamentul britanic.

Sefcovic le-a spus deputaților și europarlamentarilor luni că a găsi un acord înaintea summitului din iulie este „foarte ambițios”. Totuși, el a adăugat: „Trebuie să schimbăm viteza și să gestionăm complexitățile.”

El a cerut în mod repetat un compromis privind taxele de școlarizare, fiind pentru prima dată când vorbește public despre acest subiect de la semnarea în mai 2025 a unei agende formale pentru resetarea relațiilor între UE și Regatul Unit.

Keir Starmer, prim-ministru, a pus acordarea unui nou tratat cu Bruxellesul în centrul politicii economice și externe și speră să anunțe mai multe acorduri la summitul din această vară.

În timp ce discuțiile privind SPS și regulile pentru tranzacțiile de emisii sunt avansate, cele două părți sunt blocate în jurul discuției dacă studenții UE ar trebui să plătească aceleași taxe ca britanicii sau să rămână la nivelul mai ridicat, internațional, pe care îl plătesc în prezent. „Pentru a ajunge la un acord privind programul pentru experiența tinerilor, va fi necesară o soluție privind taxele de școlarizare,” a spus Sefcovic.

Dezacordul riscă să compromită nu doar summitul planificat, ci și planurile mai largi de realiniere cu UE, pe care cancelarul Rachel Reeves le va evidenția marți într-un discurs ca parte centrală a agendei sale de creștere economică.

Oficialii au declarat pentru The Guardian că Nick Thomas-Symonds, ministrul responsabil de negocierile cu Bruxellesul, lucrează deja la identificarea sectoarelor economice care ar beneficia de aplicarea regulilor UE.

Thomas-Symonds a instruit oficialii să identifice companiile care respectă deja regulile UE și pentru care nu mai are sens aplicarea unor reguli separate britanice. În schimb, cele două țări ar putea elimina controalele la frontieră pentru aceste bunuri. Guvernul consideră că toate sectoarele, cu excepția serviciilor financiare și a unor industrii hi-tech, precum inteligența artificială, ar putea beneficia de această abordare.

Surse de la Bruxelles au declarat că Regatul Unit urmărește să stabilească o agendă pentru 2026–2027, priorități fiind un acord pentru artiști, recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și eliminarea dublei reglementări costisitoare în domeniul chimicalelor.

La adunarea parlamentară, Sefcovic a dezvăluit și un element al acordului comercial și de cooperare din 2020 semnat de David Frost care a eșuat, un acord care permitea persoanelor care asigură service-ul pentru echipamente și utilaje în Regatul Unit să obțină vize de muncă de până la 180 de zile. „Doar 49 de vize au fost acordate în 2025. Este un număr foarte mic și arată că schema nu funcționează,” a declarat el.

Încercările pentru o realiniere mai largă ar putea fi suspendate dacă guvernele nu găsesc o soluție pentru problema taxelor de școlarizare.

Sefcovic a spus că numărul studenților UE din Regatul Unit a scăzut dramatic și că este vital, „în această lume foarte turbulentă”, ca relațiile dintre generațiile viitoare să fie cultivate prin educație în țările respective. „Trebuie să evităm situația în care am priva tinerii de cunoștințele comune și de istoria comună. Știu că este provocator și dificil, dar cred că, pe ambele maluri ale Canalului Mânecii, există o dorință puternică să rezolvăm această problemă,” a adăugat el.

Înainte de Brexit, studenții UE reprezentau 27% din populația studențească, dar pentru anul academic 2026–2027, proporția este de doar 5%.