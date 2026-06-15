Un bărbat care nu și-a mai putut plăti ratele a reclamat banca pentru că i-a aprobat prea ușor creditul și a câștigat

Banca nu a evaluat corect riscul, spun autoritățile FOTO: Getty Images

Un șomer din Norvegia, care făcuse un împrumut la bancă pentru a-și cumpăra o mașină nouă s-a trezit la un moment dat că nu-și mai poate plăti ratele și a reclamat instituția financiară pentru că i-a acordat creditul prea ușor. Culmea este că autoritățile care soluționează litigiile financiare i-au dat câștig de cauză.

Potrivit motor.no, bărbatul a contractat un credit pentru achiziția unui automobil nou, un Hyundai Ioniq, deși veniturile sale proveneau aproape exclusiv din indemnizația de șomaj și din prestații medicale. În plus, acesta avea deja datorii semnificative și inclusiv avansul pentru mașină a fost finanțat printr-un alt împrumut.

Datele prezentate arată că ratele și celelalte obligații financiare depășeau veniturile disponibile ale solicitantului, ceea ce îl plasa în deficit financiar încă din momentul acordării creditului.

Cu toate acestea, bărbatul a reușit să își achite obligațiile timp de peste șase ani, dar în luna aprilie nu a mai făcut față ratelor și nu a mai pătit.

În urma neplății, Santander Consumer Bank a reziliat contractul și a trimis soldul restant către recuperare prin intermediul unei firme de colectare a creanțelor.

Banca nu a evaluat corect riscul, spun autoritățile

Nemulțumit de situație, clientul a sesizat comisia norvegiană pentru litigii financiare, susținând că banca nu ar fi trebuit să îi acorde niciodată împrumutul.

Instituția i-a dat dreptate și a concluzionat că Santander nu a efectuat o evaluare suficient de riguroasă a capacității sale de rambursare. La momentul acordării creditului, cheltuielile lunare ale bărbatului pentru datorii se ridicau la aproximativ 11.700 de coroane norvegiene (1.060 de euro), în timp ce venitul disponibil era de numai 8.000 de coroane (730 de euro).

În consecință, comisia a decis reducerea cu 25% a creditului inițial de 230.000 de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 21.000 de euro.

Membrii majoritari ai comisiei au considerat că o verificare atentă a declarației fiscale ar fi arătat clar că solicitantul avea o capacitate de rambursare negativă și că împrumutul nu ar fi trebuit aprobat.

Totuși, decizia nu a fost unanimă. O parte dintre membri au subliniat că și clientul poartă o parte din responsabilitate, întrucât nu a informat banca cu privire la nivelul real al datoriilor sale și nici despre faptul că era șomer și avea probleme de sănătate.

Mai mult, aceștia au spus că solicitantul a indus banca în eroare atunci când a cerut finanțarea.

În răspunsul său, Santander a argumentat că bărbatul a omis să comunice informații esențiale despre situația sa financiară și că, în ciuda dificultăților, a reușit să își plătească ratele timp de mai mulți ani, fapt care ar demonstra că împrumutul nu a fost imposibil de susținut încă de la început.